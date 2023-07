WAZ öffnet Pforten Gewinnspiel: Wer trifft am 10.8. Nobelpreisträger Ben List?

Mülheim. Mülheims MPI für Kohlenforschung ist wegen seiner Spitzenleistungen eine Besichtigung wert. Wir bieten sie an: Treffen Sie Nobelpreisträger List!

Wir feiern 75 Jahre WAZ: Seien Sie dabei, wenn wir im Mülheimer Max-Planck-Institut für Kohlenforschung Spitzenforschung hautnah erleben. Mit dabei: Professor Benjamin List, der 2021 den Nobelpreisträger für Chemie erhielt.

Im Rahmen der Aktion „WAZ öffnet Pforten“ steht eine Besichtigung des Max-Planck-Institutes in Mülheim an – und zwar am 10. August. Wir starten um 15 Uhr, die Veranstaltung wird eineinhalb bis zwei Stunden dauern. 16 Leserinnen und Leser können teilnehmen. Auf waz.de/max-planck kann man sich vom 24. Juli bis maximal 31. Juli online bewerben und jeweils zwei Plätze gewinnen.

