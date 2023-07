Gewinnspiel: Spannende Tour durch Ruhrtalbrücke der A 52

Ein Besuchergruppe sammelt sich an einem Pfeiler der Mintarder Ruhrtalbrücke (Archivbild): Am 17. August bekommen insgesamt 20 Interessierte erneut die Gelegenheit, das gigantische Bauwerk zu besichtigen.

Mülheim. Wer möchte die mächtige Mintarder Ruhrtalbrücke mal von innen besichtigen? „WAZ öffnet Pforten“ macht’s möglich. Gewinnspiel startet am 24. Juli.

Für eine Gruppe von WAZ-Leserinnen und -Lesern öffnet sich am 17. August um 10 Uhr eine Tür zur Mintarder Ruhrtalbrücke. Sie betreten den Hohlraum eines Pfeilers, laufen ins Innere der längsten Stahlbrücke Deutschlands. Dort können sie Fachleuten Fragen stellen: Wie tief geht es von der Brücke nach unten? Wie werden defekte Teile ausgetauscht? Wie kann dieses mächtige Bauwerk, über das die A52 verläuft, auch heftigen Wetterumschwüngen standhalten?

Im Rahmen der Aktion „WAZ öffnet Pforten“ gehört die Besichtigung der Mintarder Ruhrtalbrücke regelmäßig zu den besonderen Attraktionen. Insgesamt 20 Personen können zum 75. Geburtstag der WAZ teilnehmen: Auf waz.de/ruhrtalbruecke kann man sich vom 24. Juli bis maximal 6. August online bewerben und jeweils zwei Plätze gewinnen. Der Zugang zur Brücke und die Führung sind allerdings nicht barrierefrei.

Wer die Mülheimer Ruhrtalbrücke besichtigt, sollte schwindelfrei sein

Und: Schwindelfreiheit ist von Vorteil, wenn man von einem Kontrollkasten aus, der am Pfeiler hängt, die ungewöhnlichen Ausblicke auf das Mülheimer und Essener Ruhrtal genießen möchte. Die Führung startet am 17. August um 10 Uhr am Rastplatz Auberg und dauert etwa zwei Stunden.

Tolle Aussicht: Wer die Mintarder Ruhrtalbrücke vom Kontrollkasten aus erkunden möchte, sollte schwindelfrei sein. Dieses Foto entstand bei einer „WAZ öffnet Pforten“-Aktion im Juni 2018. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

