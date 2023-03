Gewerkschaft: Müllabfuhr in Mülheim streikt erneut

Auf übervolle Mülleimer an den Straßen müssen sich die Mülheimer erneut gewöhnen. Die Gewerkschaft Verdi kündigt mehrere Streiktage der Müllabfuhr an. Auch Sperrmülltermine sind betroffen.

Erneut ruft die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks bei der Müllabfuhr auf. Vom 9. bis 11. März kommt es bei der MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft zu Einschränkungen. Die blauen, braunen, gelben und grünen Tonnen werden in dieser Zeit nicht abgeholt.

Wer an diesen Tagen Termine für Schrott und Sperrmüll vereinbart hat, muss davon ausgehen, dass die Sachen nicht abgeholt werden. Die MEG will noch in ihrer App und auf ihrer Website darüber informieren, wie Bürgerinnen und Bürger für die jeweilige Abfalltonne vorgehen sollen. Der Wertstoffhof sowie das Schadstoffmobil in Styrum sind von dem Warnstreik ebenfalls betroffen und geschlossen beziehungsweise nicht unterwegs. Ebenso können der Bürgerservice und andere Abteilungen nur eingeschränkt erreichbar sein.

