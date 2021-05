Gewalttat in Mülheim: 80-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Auf dem Radschnellweg in Mülheim, in Höhe der alten Malzfabrik, wurde am Freitagmorgen ein 80-Jähriger angegriffen und lebensgefährlich verletzt (Archivbild).

Mülheim. Auf dem Radschnellweg in Mülheim wurde ein 80-Jähriger brutal verprügelt. Er schwebt in Lebensgefahr. Ein Verdächtiger (36) wurde gefasst.

Eine brutale Attacke gab es am Freitagmorgen, 21. Mai, auf dem Radschnellweg in Mülheim. Ein 80-jähriger Mann wurde angegriffen, geschlagen und massiv verletzt. Die Polizei hat einen 36-jährigen Verdächtigen festgenommen.

Radfahrerin verfolgte den Täter - Festnahme am Mülheimer Hauptbahnhof

Wie die Polizei berichtet, ging der Notruf um 8.25 Uhr ein. Eine Frau meldete, dass jemand auf der Radtrasse in Höhe der Alten Malzfabrik verprügelt wird. Als der Täter von seinem Opfer abließ und flüchtete, verfolgte die Frau ihn mit dem Fahrrad, um der Polizei den aktuellen Aufenthaltsort durchzugeben. So konnte der Verdächtige wenig später in der Nähe des Hauptbahnhofes festgenommen werden. Derweil kümmerte sich ein Notarzt um den 80-Jährigen, der lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde.

Verdächtiger ist polizeibekannt, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung

Der Verdächtige ist 36 Jahre alt, libanesischer Staatsbürger und wohnt in Mülheim. Schon kurz vor der Gewalttat war er einer Familie in der Straße Delle aufgefallen, dort kam es aber nicht zu einer Straftat. In den vergangenen Wochen ist der 36-Jährige mehrmals polizeilich in Erscheinung getreten - unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Mordkommission wurde eingerichtet

Um die Attacke auf dem Radschnellweg zu klären, hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet, die jetzt Zeugen sucht. Vielleicht haben auch Fahrgäste der S-Bahn, die parallel zur Radtrasse fährt, etwas beobachtet. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 zu melden.

