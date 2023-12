Ein Luftschiff von Zeppelin NT wird ab 2024 für Rundflüge über das Ruhrgebiet in Mülheim stationiert.

Jahresrückblick Gestern und morgen: Was sich in Mülheim 2023 geändert hat

Mülheim Marode Gebäude, gesperrte Sporthallen, geschlossene Kirchen – was in Mülheim 2023 zu Ende ging und was dafür Neues entstand.

Marode Schulgebäude, gesperrte Sporthallen, verkaufte Kirchen, geschlossene Filialen und das Aus einer Legende. Im Jahr 2023 ging in Mülheim einmal mehr einiges zu Ende. Doch es entsteht auch Neues. Ein Rückblick auf gestern und gleichzeitig Ausblick auf morgen.

Für das Gymnasium Heißen begann das Jahr mit einer Katastrophe: Die gesamte Heizungsanlage fiel aus und legte den Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien lahm. Erst am 2. Februar konnten wieder alle Klassen unterrichtet werden. Mängel in Sachen Brandschutz führten im März zur Sperrung der Sporthalle an der Von-der-Tann-Straße in Styrum.

Mülheimer Sozialkaufhaus: Von der Georgstraße ins Forum

Aus dem gleichen Grund sperrte die Stadt fast parallel den riesigen Hallen- und Gebäudekomplex des Diakoniewerks Arbeit & Kultur an der Georgstraße für den Besucherverkehr. Insbesondere betroffen war das Sozialkaufhaus, in dem sich bedürftige Mülheimerinnen und Mülheimer mit günstiger Second-Hand-Kleidung oder Haushaltswaren versorgen. Im April öffnete ein Ausweichstandort im Forum.

Nicht mehr zu retten ist derweil das Dach des Friedrich-Wennmann-Bades in Heißen, das durch eine Öffnungsfunktion das Hallen- in den Sommermonaten zum Freibad macht. Dies ist fortan nicht mehr möglich. Das Bad ist ohnehin ein Auslaufmodell, ehe das neue Heißener Bad steht.

Mülheimerinnen und Mülheimer müssen von drei Kirchen Abschied nehmen

Seit 2015 läuft die Sanierung der Brüder-Grimm-Schule in Styrum. Einige wichtige Gebäudeteile sind durch erhebliche Betonschäden an der Dach- und Stützkonstruktion allerdings zu marode und sollen abgerissen werden.

Gleich drei Mülheimer Kirchen werden geschlossen. Die Gemeindemitglieder von Herz Jesu in Broich und von Albertus Magnus in Styrum feierten bereits ihre letzte Messe. Der Abschied der Kirche Heilig Geist in Holthausen wird folgen. Während in Styrum Wohnungen entstehen, ist die Zukunft anderen beiden Gotteshäuser noch ungeklärt.

Wegen Hochwasser-Schutzmaßnahmen: Bauwagen-Hotel muss schließen

Das Aus ereilte auch das beliebte Bauwagen-Hotel am Ruhrufer. Wegen verschärfter Vorschriften zum Hochwasserschutz musste das besondere Domizil im Februar schließen. Die Betreiber suchten seitdem nach einem Käufer für die Hotels samt geeignetem neuen Standort.

Aufregung herrschte im Frühjahr auf der Baustelle der ehemaligen Troost’schen Weberei: Erst fanden Archäologen eine historische Mauer aus dem 18. Jahrhundert, dann wurde auch die Fassade des Tudorhauses abgerissen, die ursprünglich erhalten bleiben sollte.

Mülheimer Luftschiff Theo bleibt für immer am Boden

Aus für einen Mülheimer Liebling: Luftschiff Theo hebt nie wieder ab und bleibt künftig in der neuen Halle der WDL. Die Reparaturkosten wären für das Unternehmen zu teuer gewesen. Doch ein Ersatz ist in Sicht. Ab 2024 will Zeppelin NT eines seiner dann drei Luftschiffe in Mülheim stationieren und von dort aus Rundflüge über das Ruhrgebiet anbieten.

Aus alt mach neu hieß es auch bei der Deutschen Post: Die Hauptfiliale am Bahnhof ist seit Juni geschlossen, dafür öffnete - von viel Kritik begleitet - der neue Standort im Stadtquartier Schloßstraße.

Im dritten Anlauf: Moornixe siedelt in ihre Heimat Essen über

Nach mehreren Anläufen siedelte das bei der Flut im Sommer 2021 gesunkene ehemalige Passagierschiff Moornixe erfolgreich von Mülheim nach Essen um. Nach der Bergung war es auf dem Areal der Friedrich-Wilhelms-Hütte gelagert worden. In Essen soll die Moornixe Teil des Areals „Neue Insel“ der Diakonie an der Spillenburger Mühle werden.

Verzichten mussten die Mülheimerinnen und Mülheimer auch in diesem Jahr auf den traditionellen Saarner Nikolausmarkt. Mit kleinen Aktionen in den Geschäften kehrte die Werbegemeinschaft Saarn zu ihren Wurzeln zurück. Gleichzeitig veranstaltete der nicht weit entfernte Kahlenberger HTC einen ersten eigenen Nikolausmarkt auf seinem Klubgelände.

Junior-Uni startet an neuem Standort durch

Wo Altes geht, da kommt auch oft Neues: So geschehen bei der Junior-Uni Ruhr, die im Februar ihren neuen Standort an der Gewerbeallee im Mülheimer Hafen eröffnete. Die vereinsgetragene Bildungseinrichtung war zuvor im Mendener Haus Jugendgroschen untergebracht.

Von den großen Vorbildern aus Frankfurt oder Leipzig ist sie noch weit entfernt, doch Ende März startete im Kloster Saarn Mülheims erste Buchmesse. Veranstalter waren der Kulturbetrieb der Stadt Mülheim und der kleine Mülheimer Ruhrkrimi-Verlag.

Sechs Jahre nach Brand: Gebäude der Gesamtschule Saarn neu eröffnet

Von maroden Schulgebäuden ist viel zu lesen, doch es geht in Mülheim oft auch anders: Sechs Jahre nach dem Brand an der Gesamtschule Saarn wurde im Mai das sanierte Hauptgebäude eröffnet. Die Ursache des Brandes, der zwei Klassenräume zerstört und 16 weitere unbenutzbar gemacht hatte, ist bis heute ungeklärt.

Völlig neugestaltet kommt der Anne-Frank-Platz in Dümpten daher. Ein ovaler Rundweg bildet das Herzstück das Areals. Die endgültige Fertigstellung war durch anhaltende Regenfälle verzögert worden.

Baden in der Ruhr: Durchwachsene erste Saison

Eine schier unendliche Geschichte ging zur Halbzeit der Sommerferien zu Ende: Mülheim öffnete seine erste Ruhr-Badestelle am Saarner Ruhrstrand. In der ersten Saison war die neue Bademöglichkeit aber nur an sieben von 52 möglichen Tagen geöffnet. Im kommenden Jahr soll die Saison zu Pfingsten beginnen.

Mit dem Event „Rausch 1“ startete das Theater an der Ruhr im August in eine neue Ära, verabschiedete sich vom üblichen Spielplan und wagt den Neuanfang als Festivalstätte. Nach der Sommer-Edition draußen im Raffelbergpark folgte im November die Herbst-Winter-Variante im Theatergebäude.

