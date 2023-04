Geparktes Auto in Mülheim nachts mit Öl beschmiert

Mülheim. Als er morgens zu seinem Auto, das an der Saarner Straße in Mülheim stand, zurückkam, entdeckte ein Mann einen Ölfilm an seinem Wagen.

Zum Glück hat der Autofahrer genau hingeschaut, bevor er losgefahren ist: Denn als der zu seinem in Saarn geparkten Wagen zurückkam, bemerkte ein 77 Jahre alter Mann einen Ölfilm auf den Bremsen und Felgen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Der 77-jährige Eigentümer hatte seine Honda CR-V am Mittwochnachmittag, 26. April, gegen 18 Uhr am Fahrbahnrand der Saarner Straße in Höhe der Friedhofstraße geparkt. Als er am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr zu seinem Auto zurückkam, bemerkte der Mann noch rechtzeitig vor Fahrtantritt einen Ölfilm auf den Bremsen und Felgen der Beifahrerseite.

Offenbar Dunkelheit der Nacht genutzt, um geparktes Auto zu beschmieren

Offensichtlich, so ist dem Polizeibericht zu entnehmen, hatten ein oder mehrere Unbekannte bewusst die Reifen mit der Substanz beschmiert. Das Verkehrskommissariat hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise auf unbekannte Täter geben können, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 26. bis 27. April, die Bremsen des geparkten Fahrzeugs mit einer ölartigen Substanz beschmiert haben.

Wer in der betreffenden Nacht auf der Saarner Straße in Höhe der Friedhofstraße Verdächtiges beobachtet hat, kann sich bei der Polizei unter 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat 3 melden.

Blaulicht in Mülheim – Lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim