Genuss im Grünen: Das bietet Mülheims Kulinarischer Treff

Lecker essen in netter Umgebung: Mülheims Kulinarischer Treff hat viele Fans. Von 20. bis 23. Juli trifft man sich wieder in den Ruhranlagen (Archivbild).

Mülheim. Vier Tage, verschiedenste Gastronomen, Tische unter Bäumen, Livemusik: Die Mülheimer lieben ihren Kuli-Treff. Hier die wichtigsten Infos.

Bitte warmes Wetter, nur kein Regen: Das dürfte der dringende Wunsch vieler Mülheimerinnen und Mülheimer für den 20. bis 23. Juli sein. An diesen vier Tagen findet wieder der Kulinarische Treff in den Ruhranlagen statt. Zwischen Schloßbrücke und Schleuseninsel bieten insgesamt zehn Gastro-Betriebe aus Mülheim und Umgebung vielfältige Gerichte und Getränke an. „Echte Genussmomente“ verspricht die Veranstalterin MST in ihrer Ankündigung.

Teilnehmen werden: Norbert Bellenbaum Gastronomie & Catering, die Restaurants Gummersbach, La Turka, Schick Essen, das Walkmühlen-Restaurant, das Café Leonardo, Ruhrfeuer, Hüftgold Catering und die Bar in Motion. Außerdem gibt es bei Tabak Budde prickelnden Champagner und hochwertige Zigarren. Der Kulinarische Treff präsentiert sich wieder international, unter anderem mit Fisch und Meeresfrüchten aus Frankreich, orientalischen Falafel oder indischem Hüttenkäse („Palak Paneer”). Dazu gibt es süße Desserts, etwa amerikanischen Cheesecake, ukrainische „Syrnyky” (Quarkpfannkuchen) oder hausgemachtes Eis, außerdem Weine, Cocktails oder Kaffeespezialitäten.

Mülheimer Kuli-Treff erstmals mit wiederverwendbarem Besteck

Umweltschonender und nachhaltiger soll es diesmal in den Ruhranlagen zugehen: Erstmals können die Gäste bei den Gastronomen wiederverwendbares Besteck kaufen, für einmalig 1 Euro. Es kann überall auf dem Kuli-Treff verwendet werden. Wahlweise können Messer, Gabel und Löffel im Anschluss behalten oder für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt werden: In extra aufgestellten Containern wird gebrauchtes Besteck gesammelt, nach Abschluss des Events professionell gereinigt und neu verpackt. „Der so gesparte Betrag wird von der MST an die Mülheimer Tafel gespendet“, erklärt Michael Birr, Geschäftsführer der MST.

An allen Veranstaltungstagen wird es auch wieder Livemusik geben. Kinder können auf dem nahe gelegenen Spielplatz „Auf dem Dudel“ spielen und toben. Geöffnet ist der Kulinarische Treff: Donnerstag 16 bis 22 Uhr, Freitag 16 bis 23 Uhr, Samstag 12 bis 23 Uhr und Sonntag: 12 bis 20 Uhr.

