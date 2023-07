Gemeinsam gegen Leukämie: Mülheimer Kollegen wollen helfen

Ralf Pufahl aus Bochum ist an Leukämie erkrankt. Seine Mülheimer Kollegen von Pietsch starten eine Typisierungsaktion.

Mülheim. Die Schock-Diagnose hat das Leben des Bochumers Ralf Pufahl auf den Kopf gestellt. Wie sich Mülheimer Kollegen für den 56-Jährigen stark machen.

Ein bisschen schwindelig sei ihm gewesen und Atemnot habe er gehabt. „Die Sanitäter haben mich sogar gefragt, ob ich wirklich mit ins Krankenhaus will“, erinnert sich Ralf Pufahl. Das war am 20. Juni, seitdem ist alles anders. Denn seit diesem Tag liegt der 56-Jährige in den Augusta Kliniken in Bochum und darf sein Zimmer nicht mehr verlassen. Zu seinem Schutz, denn Ralf Pufahl hat Leukämie und damit ein hochanfälliges Immunsystem.

Leukämie, auch bekannt als Blutkrebs, entsteht im Knochenmark, dort, wo die blutbildenden Stammzellen sitzen. Einzige Chance auf Heilung ist eine Knochenmarkspende von einem geeigneten Spender. Der muss nicht nur die Blutgruppe mit Ralf Pufahl gemeinsam haben, sondern auch eine genetische Übereinstimmung des so genannten Humanen Leukozytenantigen-Systems. Es ist ein wenig wie die Nadelsuche im Heuhaufen, weshalb sich die Mülheimer Kolleginnen und Kollegen von Ralf Pufahl eingeschaltet haben.

Der Arzt ließ ihm einen Heimtrainer aufs Zimmer stellen

Seit elf Jahren arbeitet der Bochumer als Auslieferungsfahrer beim Haustechnik-Handel Pietsch in Mülheim. „Als mein Prokurist erfuhr, was bei mir los ist, hat er sich für mich eingesetzt.“ Das Ergebnis: Am Montag, 24. Juli, führt das Unternehmen gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) eine Typisierungsaktion für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch. „Der Arzt sagt, meine Chancen für eine Spende stehen gut.“

Um die Langeweile auf dem Isolationszimmer besser aushalten zu können, hat ihm der Arzt sogar einen Heimtrainer ins Zimmer gestellt. „Ich muss mich ja auch fit halten für die Transplantation“, sagt er. Aktuell sind in Deutschland 7,5 Millionen Menschen in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei registriert. „Das klingt viel, aber wenn man bedenkt, dass nur ein Prozent der Registrierten jemals spenden werden, ist da noch Luft nach oben“, sagt eine Sprecherin der DKMS. Zudem müssen allein in diesem Jahr 125.000 Registrierte aus der Datei gelöscht werden, da sie das Höchstalter erreicht haben. Registrieren lassen kann man sich zwischen 17 und 55 Jahren. Spenden kann man ab 18 bis 61 Jahren. Eine Registrierung ist auch von zu Hause aus möglich. Auf Anfrage schickt die DKMS ein Set für eine Speichelprobe zu. Mehr ist für eine Typisierung nicht nötig.

Frage an den Arzt: Woran merkt man, dass man Leukämie hat?

„So ein Abstrich tut ja nicht weh“, sagt Ralf Pufahl und hofft, dass möglichst viele Kollegen bei der Aktion am 24. Juli mitmachen. Ob er selbst registriert ist? „Nein, ich habe mit dem Thema bislang nichts zu tun gehabt, kenne nicht einen Menschen mit Blutkrebs.“ Tatsächlich gehört Leukämie zu den seltenen Krebserkrankungen. Bei Männern macht Leukämie etwa drei Prozent der Tumorerkrankungen aus, bei Frauen ist sie noch seltener.

Deshalb wäre Ralf Pufahl auch nie auf die Idee gekommen, dass er an Leukämie erkrankt ist. „Nach der Diagnose habe ich den Arzt gefragt, woran ich es hätte merken können. Da hat er mich auf die dunkelblauen Flecken aufmerksam gemacht, die ich inzwischen sofort bekomme, wenn ich mich stoße. Und ich dachte: Stimmt, solche blauen Flecken habe ich in 40 Jahren als Hobby-Fußballer nicht gehabt.“

Ralf Pufahl ist einer, der sich nicht so schnell unterkriegen lässt. Seine Erzählungen aus dem Krankenzimmer sind gespickt mit Humor. Mit einer Sache dagegen hadert er. „Ich darf nur Abgepacktes essen, wegen der Keime. Marmelade und Schmierwurst. Das ist so gar nicht meins.“

Wer sich bei der DKMS registrieren lassen will, kann hier ein Registrierungsset bestellen: www.dkms.de/aktiv-werden/spender-werden.

