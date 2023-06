Gelenkersatz: Zum dritten Mal Bestnoten für Mülheimer Klinik

Auszeichnung für das Mülheimer Endoprothetik-Zentrum am St. Marien Hospital: Hauptoperateur Sharref Alkhateeb (l.), Klinikdirektor und Seniorhauptoperateur Prof. Dr. Marcus Jäger (Mitte) und Dr. Gerrit Gruber (Sektionsleiter Endoprothetik und Senior-Hauptoperateur) sind Teil des Teams, das nun wiederholt ausgezeichnet wurde.

Mülheim. Wer ein neues Knie- oder Hüftgelenk braucht, ist in Mülheim gut aufgehoben. Das bestätigt zumindest die Auszeichnung für ein Mülheimer Ärzteteam.

Das Endoprothetik-Zentrum am St. Marien Hospital ist mit Bestnoten ausgezeichnet worden – zum dritten Mal in Folge. Für den Fachbereich, der unter der Leitung von Prof. Dr. Marcus Jäger steht, sei das eine erneute Bestätigung der hohen Versorgungsqualität. Das Contilia-Zentrum ist auf den Ersatz und Wechsel von Knie- und Hüftgelenken spezialisiert.

Der ärztliche Direktor Marcus Jäger, einer der Hauptoperateure, freut sich über die erneute Auszeichnung mit dem Gütesiegel: „Die über Jahre gewachsene, hohe Qualität in der Versorgung in der Endoprothetik spiegeln uns sowohl Patienten als auch niedergelassene Ärzte wieder.“ In dem Zentrum lege man großen Wert auf hochqualitative Implantate und Behandlungswege, die den neuesten Fachkenntnissen entsprechen.

Einer, der diese Erfahrung aus unmittelbarer Nähe machen konnte, ist Tim Wennemann. Im vergangenen Juli war der damals 36-Jähriger als erster Patient mit dem „Fast Track“-Verfahren operiert worden und konnte noch am Tag des Eingriffs sein neues Hüftgelenk einweihen. „Es ist uns ein großes Anliegen, den Behandlungsprozess von der Vorbereitung bis zur Nachbehandlung mit zu begleiten“, so Prof. Jäger. Diese Struktur gewährleiste eine optimale Betreuung und bestmögliche Behandlung der Patienten mit dem Ziel, wieder schmerzfrei laufen zu können.

Die ersten Schritte in ein neues, schmerzfreies Leben: Schon wenige Stunden nach der OP konnte Tim Wennemann mithilfe von Krücken laufen. Foto: St. Marien Hospital / oh

Um ein sogenannter Maximalversorger zu sein (und zu bleiben), muss das Contilia-Endoprothetik-Zentrum an 365 Tagen rund um die Uhr gewährleisten, dass endoprothetische Eingriffe an Hüft- und Kniegelenk stets von einem erfahrenen und qualifizierten Haupt- oder Senioroperateur vorgenommen oder zumindest unter deren Aufsicht begleitet werden. Dazu zählen laut St. Marien Hospital auch hochkomplexe Revisionseingriffe und Tumoroperationen.

Zum ausgezeichneten Operateursteam gehören Direktor Prof. Dr. Marcus Jäger und Dr. Gerrit Gruber als Seniorhauptoperateure sowie Chefarzt Dr. Ulrich Pfeiffer, Dr. Jesco von Ohlen und neu auch Oberarzt Shareef Alkhateeb als Hauptoperateure.

