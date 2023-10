Geldautomat in Mülheim gesprengt: Auf Motorroller entkommen

Nächtlicher Einsatz an der Volksbank in Mülheim-Saarn. Ein Geldautomat wurde gesprengt, die Anwohner wurden aus dem Schlaf gerissen.

Mülheim. In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte einen Geldautomaten in einem Mülheimer Wohn- und Geschäftshaushaus gesprengt. Die Fahndung läuft noch.

Den Hubschrauber zu nächtlicher Stunde hörten viele Menschen in Mülheim-Saarn. Und vor allem die Bewohner der Düsseldorfer Straße wurden aus dem Schlaf gerissen, als am Samstag gegen 1.26 Uhr ein Geldautomat der Volksbank in Mülheim-Saarn gesprengt worden ist.

„Es sollen zwei Täter gewesen sein“, berichtete am Samstagmorgen auf Nachfrage ein Sprecher des Essener Polizeipräsidiums. „Laut Zeugen sind sie mit dem Motorroller abgehauen.“ Eine „große Zahl“ von Polizeikräften sei vor Ort gewesen. Auch Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Fahndung lief an, der Helikopter wurde angefordert, kreiste über dem Stadtteil.

Geldautomat in Mülheim-Saarn in die Luft gejagt: Bewohner mussten Gebäude verlassen

„Es ist erheblicher Sachschaden entstanden“, teilte der Polizeisprecher mit, „der Vorraum der Bank ist durch die Detonation zerstört worden.“ Die Bewohner des Hauses mussten das Gebäude verlassen.

Es war zunächst unklar, wie sich die Sprengung auf die Statik des Hauses ausgewirkt hatte. „Nun können die Menschen aber nach und nach wieder in ihre Wohnungen“, hieß es am Samstagvormittag. Unsicher war am Samstagfrüh noch, ob die Täter Beute gemacht haben.

Der Vorraum der Volksbank in Mülheim-Saarn ist durch die Detonation zerstört worden. Foto: WTVnews

