Mülheim: Geldautomat am Kaufland zerstört - Fluchtauto auch?

Mülheim/Essen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen einem zerstörten Geldautomaten in Mülheim und einem ausgebrannten Auto in Essen? Die Polizei ermittelt.

Zwei Einsätze haben die Polizei am frühen Freitagmorgen in Mülheim und Essen beschäftigt. Gegen vier Uhr wurde eine mögliche Geldautomaten-Sprengung am Kaufland in Mülheim an der Straße Heifeskamp gemeldet. Zeugen wollen mögliche Täter beobachtet haben, die in einem dunklen Auto geflohen seien, so die Polizei.

Zwanzig Minuten später der nächste Einsatz: Am Schuirweg in Essen brannte ein Auto. Die Polizei berichtet von einem „Vollbrand“. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera suchte nach Menschen, die in dem Auto gesessen haben könnten - bisher aber erfolglos. Der Schuirweg ist am Morgen wegen der Unfallaufnahme für längere Zeit gesperrt.

Derzeit spricht die Polizei noch nicht von einer Sprengung des Geldautomaten. Und ob der Vorfall in Mülheim mit dem ausgebrannten Auto in Essen zusammenhängt, ist momentan auch noch unklar. Die Polizei ermittelt. (JaK)

