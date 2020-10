Die Beamten in der Notrufzentrale der Polizei fanden das Verhalten einer Mülheimerin am Nachmittag des 7. Mai 2019 gar nicht lustig: Zwischen 14.43 Uhr und 18.27 Uhr wählte sie sechs Mal die 110, versuchte die Beamten in belanglose Gespräche zu verwickeln oder spielte ihnen Musik vor. Als eine Streifenwagenbesatzung die betrunkene 51-Jährige schließlich mitnehmen wollte, wurde sie gewalttätig.

Vergeblich kämpfte die Angeklagte nun in zweiter Instanz vor dem Landgericht Duisburg gegen eine Gefängnisstrafe. Die Adresse der Anruferin war nicht schwer zu ermitteln gewesen. Sie hatte von ihrem Festnetzanschluss in Mülheim-Broich aus angerufen. Vergeblich hatten zwei Polizisten schon nach den ersten Anrufen versucht, der Frau klar zu machen, dass sie aufhören solle. Nach dem sechsten Anruf tauchten die Beamten erneut auf und verkündeten, sie solle nun in Gewahrsam genommen werden.

Aufgrund der Vorstrafen sah der Strafrichter keine Chance zur Bewährung

Da schrie die 51-Jährige eine Ordnungshüterin an und versuchte sie zu schlagen. In Blut der Broicherin befanden sich da mindestens 2,7 Promille Alkohol. Das Amtsgericht Mülheim hatte die Angeklagte, die offenbar noch immer der Polizei die Schuld daran gibt, dass eines ihrer Kinder vor 13 Jahren in einer Pflegefamilie landete, im Mai zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Obwohl selbst die Staatsanwaltschaft Bewährung beantragt hatte, sah der Strafrichter angesichts der zahlreichen, auch einschlägigen Vorstrafen, keine weitere Chance für die Arbeitslose, deren Tagesablauf offenbar vom Alkohol bestimmt wurde. In zweiter Instanz führte der Verteidiger gute Gründe dafür an, das erstinstanzliche Urteil noch einmal abzuändern: Seine Mandantin nehme inzwischen regelmäßig an einer Therapie teil. „Außerdem betreut sie regelmäßig ihren einjährigen Enkel. Das scheint ihr sehr gut zu tun.“

Die Mülheimerin hat insgesamt schon vier Jahre Haft hinter sich

Doch die 51-Jährige machte sich alle Chancen selbst kaputt, indem sie für die Fehler der Vergangenheit keinerlei Einsicht und Reue zeigte. Die Verlesung des Vorstrafenregisters, das nicht weniger als 15 Eintragungen enthält – die Frau saß insgesamt schon mehr als vier Jahre hinter Gittern – kommentierte sie so: „Das stimmt alles nicht. Das haben die nur so da rein geschrieben.“

Der Vorsitzende der Berufungskammer unterbrach die Verhandlung zu einem Rechtsgespräch. Der Verteidiger versuchte der Angeklagten danach klar zu machen, dass ihr Rechtsmittel keine Aussicht mehr auf Erfolg habe, musste sich dafür aber als unfähig beschimpfen lassen. Als die 51-Jährige verstand, dass sie zusätzlich zu den acht Monaten Haft auch noch eine bis zu zwei Jahre dauernde Unterbringung in einer Entziehungsanstalt zu erwarten habe, winkte sie ab und nahm die Berufung zurück. Ihr Schlusssatz: „Ich bin doch keine Säuferin.“