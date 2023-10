„Gefährliches Spiel“ in Mülheim: Mutige Jugendliche gesucht

Blick in den alten Tiefbunker am Marienplatz in Mülheim-Styum (Archivbild): Auch um sein Geheimnis dreht sich das „Gefährliche Spiel“, zu dem Jugendliche in den Herbstferien eingeladen sind.

Mülheim. Statt Langeweile in den Herbstferien: Schaurige Orte besuchen, mysteriöse Rätsel knacken, Freitag den 13. überleben. In Mülheim wird’s spannend.

Ist Freitag der 13. nur ein Mythos? Oder liegt in manchen Geschichten ein Funken Wahrheit?Was ist dran an den unheimlichen Gerüchten, die man sich in Mülheim-Styrum erzählt? Was hat es mit dem Bunker am Marienplatz auf sich? Und worüber ist eine Gruppe Kinder vor zehn Jahren gestolpert? Diesen und weiteren Fragen können bis zu 40 Jugendliche in Mülheim bald auf den Grund gehen.

Ein Mystery-Action-Abenteuer für Zwölf- bis 15-Jährige ist in den Herbstferien geplant, Titel: „Gefährliches Spiel“. Organisiert wird das Projekt, das die Teilnehmenden quer durch Mülheim führt, vom Amt für Kinder, Jugend, Schule & Integration in Kooperation mit Waldritter e.V. - sie versprechen: „Spannende Rätsel, schaurige Orte und ein merkwürdiges Geheimnis, das es zu lüften gilt.“

Mülheimer Abenteuerspiel wird schon seit Jahresbeginn geplant

Die Planungen für das Action-Abenteuer haben schon Anfang des Jahres begonnen, unterstützt vor allem von Ehrenamtlichen. „Die Jugendlichen waren zu jeder Zeit in die Entwicklung involviert. Egal, ob beim Schreiben der Handlung, der Entwicklung der Charaktere oder dem Trailer-Dreh“, berichtet Johannes Glahn von der Abteilung Jugendarbeit, die das Projekt koordiniert.

„Gefährliches Spiel – Dem Geheimnis auf der Spur“ läuft vom 11. bis 13. Oktober. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro, mit Mülheim-Pass nur 7,50 Euro. Anmelden kann man sich über die teilnehmenden Mülheimer Jugendzentren: CVJM, Der Springende Punkt, Café 4 You und Café Fox. Weitergehende Fragen beantworten Johannes Glahn (0208/455-4533) und Monika Kühner (0208/455-4512) vom Jugendamt.

Auf Youtube gibt es schon den Trailer „Gefährliches Spiel“ unter: https://www.youtube.com/watch?v=7m 0eiflJabk0

