Gasalarm in Mülheimer Wohnhaus - Leitung wurde abgesperrt

Ein Löschzug der Feuerwehr Mülheim rückte am frühen Donnerstagabend nach Saarn aus. In einem Wohnhaus wurde Gasalarm gemeldet.

Mülheim. Gasalarm gab es in einem Wohnhaus in Mülheim-Saarn, und zum Glück auch Warnmelder im Keller. Später wurde eine undichte Leitung entdeckt.

Die Mülheimer Feuerwehr wurde am frühen Donnerstagabend zu einem Wohnhaus in Saarn alarmiert - dort war Gas ausgetreten. Eine Frau hatte die 112 angerufen und gemeldet, dass ein Gaswarnmelder im Keller ausgelöst hatte. Ein Löschzug der Feuer- und Rettungswache Broich mit Rettungsdienst und weiterem Führungsdienst rückte aus.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten schon alle Hausbewohner das Gebäude verlassen. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung in das Haus geschickt, gleichzeitig wurden Belüftungsmaßnahmen eingeleitet.

Gasleitung in Mülheimer Wohnhaus hatte ein Leck

Durch die Messgeräte der Feuerwehr konnten allerdings keine austretenden Gase festgestellt werden. Erst im späteren Verlauf fand die Medl, die ebenfalls alarmiert worden war, eine Leckage an der Gasleitung. Die Leitung wurde abgesperrt, so dass die Bewohner nach circa einer halben Stunde wieder in ihr Haus zurückkehren konnten. Durch die frühzeitige Alarmierung mit Hilfe des Gaswarnmelders konnte Schlimmeres verhindert werden, ergänzt die Feuerwehr.

