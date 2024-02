Weil Gas ausgetreten war und die Gaswerte in dem Haus in der Mülheimer Altstadt zu hoch waren, musste ein Gebäude geräumt werden. (Symbolbild)

Blaulicht Gasalarm: Haus in der Mülheimer Altstadt geräumt

Mülheim Anwohner eines Gebäudes am Hagdorn bemerkten eine zu hohe Gaskonzentration und alarmierten die Feuerwehr. Zugleich ging ein weiterer Notruf ein.

Weil Gas in einem Haus in der Altstadt ausgetreten war, ist die Mülheimer Feuerwehr alarmiert worden. Zeitgleich erreichte die Feuerwehr ein weiterer Notruf, zu dem Einsatzkräfte ausrücken mussten.

Zu einem Gasaustritt, der am Montag in einem Haus in der Straße Hagdorn festgestellt worden war, wurde die Feuerwehr Mülheim gerufen. Die Anrufer berichteten, es habe einen lauten Knall gegeben. Als die Rettungskräfte eintrafen, war das betroffene Gebäude bereits vollständig geräumt. Gemeinsam mit der Polizei sperrten die Einsatzkräfte den Bereich großräumig ab, um die Sicherheit von Anwohnern und Passanten zu gewährleisten, berichtet die Feuerwehr.

Mülheimer Feuerwehr ermittelt Grund für Gasaustritt

Die Einsatzkräfte gingen zur Erkundung in das Gebäude vor. Hierbei stellte sich heraus, dass eine defekte Heizungsanlage der Grund für die erhöhten Gaswerte war. Die Einsatzkräfte stoppten die Gaszufuhr, ein Mitarbeiter von den städtischen Gaswerken übernahm laut Mitteilung der Feuerwehr. Anschließend konnten alle Personen wieder zurück ins Gebäude.

Gleichzeitig ging bei der Feuerwehr ein weiterer Notruf ein wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage. Hierfür entsandte die Leitstelle ebenfalls einen Löschzug, doch an der Einsatzstelle konnte frühzeitig Entwarnung gegeben werden. Der Brandmelder war lediglich durch Bauarbeiten ausgelöst worden, teilt die Feuerwehr mit.

