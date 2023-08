Blaulicht Gas-Alarm am Naturbad in Mülheim-Styrum: Leitung beschädigt

Mülheim. Am Mülheimer Naturbad bemerkten Mitarbeiter am Morgen Gasgeruch, die Feuerwehr rückte aus. Was die Ursache für das Leck an der Gasleitung war.

Auf dem Gelände des Naturbads an der Friesenstraße in Mülheim-Styrum ist es heute gegen 10.20 Uhr zu einem Gasaustritt gekommen. Grund dafür war das Leck in einer Leitung, die während Bauarbeiten beschädigt worden war.

Nachdem der Gasaustritt der Leitstelle gemeldet wurde, rückte die Feuerwehr zum Einsatzort aus. Vor Ort bestätigten die Einsatzkräfte den Gasgeruch und leiteten sofort entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ein. „Gemeinsam mit der Polizei wurde der betroffene Bereich großräumig abgesperrt, um die Sicherheit von Anwohnern und Passanten zu gewährleisten“, so die Feuerwehr.

Blaulicht in Mülheim – lesen Sie auch:

Als Vorsichtsmaßnahme wurde ein Löschangriff aufgebaut, um im Falle einer Entzündung des Gasgemischs schnell reagieren zu können. Die Medl, die ebenfalls vor Ort war, trennte die beschädigte Gasleitung vom restlichen Verteilnetz und spülte diese mit Stickstoff, um die Gefahr zu bannen.

Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an den Gasversorger, der nun weitere Schritte einleitet, um die Leitung zu reparieren. Während des 90 Minuten dauernden Einsatzes waren die Unterführung von der Raffelbergbrücke zur Friesenstraße sowie der Zugang zum Naturbad aus Sicherheitsgründen gesperrt.

+++Mehr Blaulicht-Meldungen aus Mülheim+++

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim