Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einer Fußgängerin in Mülheim einen Autofahrer.

Mülheim. Eine 38-jährige Fußgängerin ist in Mülheim von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer flüchtete.

Am Montag berichtete die Polizei von diesem Unfall, zu dem sie nun zur Ermittlung des flüchtigen Fahrers auf Zeugenhinwiese hofft. Die 38-Jährige hat laut Polizeibericht am vergangenen Freitagmorgen (27. Oktober, gegen 7.20 Uhr) die Kreuzung Hingberg-/Brückstraße an einer dortigen Ampel überquert. Dabei wurde sie von einem Pkw angefahren, der von der Brückstraße links auf die Hingbergstraße abbiegen wollte.

Fußgängerin musste ins Krankenhaus eingeliefert werden

Der Fahrer des Fahrzeugs habe angehalten, sei ausgestiegen, habe der 38-Jährigen aufgeholfen und sich erkundigt, ob alles in Ordnung sei. Anschließend sei er in sein Auto gestiegen und in Richtung Heißen davongefahren. Die Mülheimerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht den Pkw-Fahrer nun. Laut Zeugenaussagen hatte der Mann dunkle Haare und einen Akzent. Der Pkw ist vermutlich an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter entgegen.

