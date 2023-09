Mülheim. Wer ein Fahrrad braucht, könnte bei der Online-Versteigerung des Ordnungsamts Mülheim fündig werden. Die Stadt lädt zu einer „Rückwärts-Auktion“.

Bei der 11. Online-Auktion von Fundsachen des Mülheimer Ordnungsamtes kommen eine Reihe von Fahrrädern unter den Hammer.

Los geht’s am Donnerstag, 26. Oktober, um 18 Uhr. Das Ordnungsamt der Stadt Mülheim gibt dann „eigentumslose“ Fahrräder zur Versteigerung frei. Sechs Monate lang seien diese nicht abgeholt worden, teilte die Stadt mit. Insgesamt werden 39 Drahtesel versteigert.

Wer mitsteigern möchte, muss sich vorab auf einer virtuellen Plattform anmelden

Wer mitsteigern möchte, muss sich vorab auf der virtuellen Plattform sonderauktionen.net anmelden. Bereits vier Wochen vor der Auktion, also ab dem 28. September, gibt es online eine Vorschau. Interessenten können schon mal einen Blick auf die zu versteigernden Fahrräder werfen. Über das Portal lässt sich dann ein Gebot abgeben, so die Stadt. Man führe eine Rückwärts-Auktion durch: „Das bedeutet, dass die Räder zunächst zum Höchstpreis angeboten werden. Der Preis verringert sich aber in bestimmten Abständen, solange kein Gebot vorliegt.“

Die Auktion wird durchgeführt durch die Firma GMS-Bentheimer Softwarehaus GmbH. Diese übernehme für die Stadt Mülheim die komplette Abwicklung.

