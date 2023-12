Mülheim Ein altes Gemäuer hautnah erleben – das ist möglich bei den Führungen durch Schloß Broich. Erstmals sind bislang verschlossene Bereiche zugänglich.

Hinter die Kulissen von Schloß Broich schauen und Spannendes über die mehr als 1000 Jahre dauernde Geschichte der imposanten Burganlage erfahren: Das können Besucherinnen und Besucher, die an Führungen durch das spätkarolingische Ensemble teilnehmen. Im kommenden Jahr können Interessierte an insgesamt 13 Terminen zwischen März und Oktober das Schloss betreten und erfahren, was sich zwischen den Schlossmauern verbirgt. Tickets gibt es für 13 Euro pro Person online oder bei der Touristinfo an der Schollenstraße. Der Vorverkauf für die Karten startet jetzt.

Speziell für Eltern mit Kindern gestaltet ein Guide Touren unter dem Titel „Schlossgeschichten für Familien“ durch die ehemalige Festung. Es geht durch den Rittersaal, das Wappenzimmer und das Kaminzimmer, wo es spannende Geschichten von Königinnen, Rittern und Wikingern zu hören gibt (Termine: 24. März und 20. Oktober).

Artefakte aus vergangenen Jahrhunderten sind im Mülheimer Schloß Broich zu bewundern. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Etwas Besonderes sind auch die Lichterführungen, bei denen Besuchende den beleuchteten Broicher Schlosshof erleben (Termine im Januar, Februar und November ab 18 Uhr). Eine besinnliche Atmosphäre versprechen auch die Mondscheinführungen, die es im kommenden Jahr erstmals auf Schloß Broich gibt. Am 27. Januar und am 19. Oktober, jeweils ab 19.30 Uhr, erkunden Neugierige im Schein von Taschenlampen den Innenhof und das Innere des Schlosses. Ob sie dabei einem Schlossgespenst begegnen?

Neue Tour: In Mülheims Schloß Broich auf dem historischen Erlebnispfad wandeln

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, im Schloß Broich auf dem historischen Erlebnispfad zu wandeln. Die spezielle Führung bietet erstmals Zugang zum ältesten Teil des Schlosses. Termine gibt es im Mai, Juni, Juli, September und Oktober.

Für Rückfragen steht das Team der Touristinfo, Schollenstraße 1, unter 0208 / 960 960 und per E-Mail: touristik@mst-mh.de zur Verfügung. Weitere Infos: erlebnistouren.ruhr.

