Fronleichnam: Mülheimer Kirche feiert letzten Gottesdienst

In der katholischen Kirche St. Albertus Magnus in Mülheim-Styrum findet am Donnerstag, Fronleichnam, der letzte Gottesdienst statt.

Mülheim. Abschied von der Mülheimer Kirche St. Albertus Magnus naht. An Fronleichnam startet hier eine Prozession. Dann wird das Gotteshaus geschlossen.

Weihbischof Wilhelm Zimmermann hält am Fronleichnamstag, 8. Juni, den Gottesdienst in der Styrumer Kirche St. Albertus Magnus an der Eberhardstraße. Er beginnt um 10 Uhr, und er wird der letzte sein in diesem Gotteshaus, das vor allem von der kroatischen Gemeinde genutzt wird. Parallel zum Gottesdienst findet eine Kinderkirche statt - bei gutem Wetter im Garten, bei schlechtem Wetter in der Krypta, kündigt die katholische Gemeinde an.

Danach startet an St. Albertus Magnus die große Fronleichnamsprozession der Mülheimer Pfarrei St. Barbara. Ziel ist die Kirche St. Mariae Rosenkranz in Styrum, wo auch der Abschlusssegen erteilt und die kroatische Gemeinde in ihrem neuen Domizil offiziell begrüßt wird. Alle Gläubigen sind dort zur Begegnung in den Gemeindegarten eingeladen.

In diesem Jahr die zweite Schließung einer katholischen Kirche in Mülheim

Die Kirche St. Albertus Magnus ist in diesem Jahr bereits das zweite Mülheimer Gotteshaus, das geschlossen wird - nach der Broicher Herz-Jesu-Kirche, wo Ende Februar die letzte Messe gelesen wurde. Für die Styrumer Kirche gibt es nach Auskunft der Gemeinde bereits Kaufinteressenten, sie soll möglicherweise Wohnhäusern weichen.

Ziel der großen Mülheimer Fronleichnamsprozession ist die Kirche St. Mariae Rosenkranz am Marienplatz in Styrum. Foto: Oliver Müller / WAZ FotoPool

