Luftbild vom Friedrich-Wennmann-Bad in Mülheim Heißen, Freibad mit Außenbecken am letzten Tag der Ferien, Mülheim an der Ruhr, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Mülheim. Eine Woche früher als üblich will das Friedrich-Wennmann-Bad in Mülheim-Heißen in die Freibadsaison starten. Wann das Naturbad Styrum nachzieht.

Für die kommende Woche ist jede Menge Sonnenwetter und warme Temperaturen vorausgesagt – das Friedrich-Wennmann-Bad sieht sich vorbereitet, sein Dach zu öffnen, um in den Freibadbetrieb zu wechseln. Je nach Wetterlage.

Naturbad Styrum will ab 15. Mai öffnen

Wenn man so will, startet die SwiMH als Betreiber eine Woche früher als üblich in die Freibadesaison. Der Start im Naturbad Styrum muss dagegen etwas verschoben werden, kündigt die Stadt an. Aktuell steht - auch coronabedingt - kein ausreichendes Aufsichtspersonal zur Verfügung. Die PIA Stiftung ist jedoch zuversichtlich, dass das Naturbad Styrum voraussichtlich am Wahlsonntag,15. Mai, seine Pforten öffnen kann.

Aktuelle Informationen findet man unter www.swimh.de (Friedrich-Wennmann.Bad) und www.naturbad-muelheim.de. Alternativ sind die Informationen auch über die Facebook-Seite des Naturbades Styrum abrufbar. Aktuell ist die Hallen-/Freibadnutzung ohne coronabedingte Einschränkungen möglich.

