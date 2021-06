Rund 40 Jugendliche und vereinzelt Erwachsene sind am Freitagnachmittag durch Mülheims Innenstadt gezogen. Die Ortsgruppe Fridays for Future wollte mit der „Pride-Demo“ ein Zeichen setzen gegen die Diskriminierung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transgender und Transsexuellen.

Protest Fridays for Future zieht mit Regenbogenfahnen durch Mülheim

Mülheim. 40 Mülheimer Klima-Aktivisten setzten am Freitag ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt. Was Klimaschutz mit queerer Diskriminierung zu tun hat.

Mitte März zeigten sich Demonstranten von Fridays for Future erstmals nach der Corona-Pause wieder auf Mülheims Straßen.

Und auch an diesem Freitag kamen rund drei Dutzend Aktivisten zusammen. Diesmal allerdings ging es nicht vorrangig um klassischen Klimaschutz, „sondern um Klimagerechtigkeit“, so Gruppenmitglied Luisa Reichwein. Das sei ein weites Thema, zu dem queere Diskriminierung genauso gehöre wie Rassismus oder Sexismus. „Wir sind gegen jede Form der Unterdrückung.“

Die Polizei sicherte den bunten, friedlichen Protestzug ab

Auch ohne die Erklärung hätten die Regenbogenfahnen verraten, dass es sich um eine so genannte Pride-Demo handelte. Man habe schon länger ein Zeichen setzen wollen für Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender und Transsexuelle – „es war lange geplant“, so Luisa Reichwein, und habe nichts zu tun mit dem Verbot der Uefa von Regenbogenfarben an der Münchner Allianz-Arena. Toleranz und Vielfalt seien einfach „wichtig“.

Vom Synagogenplatz liefen die rund 40 Jugendlichen und vereinzelten Erwachsenen via Kaiserstraße, Oberstraße, Friedrichstraße und Schloßbrücke zur Müga. Die Polizei sicherte den bunten, friedlichen Protestzug ab.

