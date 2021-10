Corona-Schnelltest Freiheit to go: Neuer Test samt Zertifikat kommt aus Mülheim

Mülheim. Zu Hause auf Covid-19 testen und per App den digitalen Nachweis bekommen: Mülheimer Firma Plan M macht’s möglich. Große Drogeriekette ist Kunde.

Die Markteinführung kommt passend zum Ende des kostenlosen Bürgertests: Das Mülheimer Unternehmen Plan M hat ein Covid-19-Testkit herausgebracht, welches den Test und die Möglichkeit enthält, über eine webbasierte Anwendung auch den Testnachweis digital zu bekommen. „Freiheit to go“ heißt das Produkt, was eine große deutsche Drogeriekette schon online anbietet. Plan M ist nach eigener Angabe hierzulande der einzige Anbieter eines „Corona Testnachweis + Selbsttest 2 in 1“ für zu Hause.

Plan M mit Sitz in der Wallstraße in der Innenstadt hat sich im vergangenen Jahr als Mülheimer Hersteller von E-Scootern einen Namen gemacht. Das ist inzwischen auch der Schwerpunkt der Firma, verrät Geschäftsführer Holger Weissner. Begonnen hat die Firma einst mit Zubehörartikeln für das Smartphone. Doch während der Coronapandemie wurde auch fleißig weiter getüftelt, bis „Freiheit to go“ marktreif war. „Diesen Markennamen haben wir uns schützen lassen“, sagt Holger Weissner (55) am Montag.

Zwei Dinge – Test und Nachweis – wurden in einer Packung zusammengefasst

„Wir haben hier zwei Dinge in einem Produkt zusammengebracht“, erläutert Weissner die Idee von „Freiheit to go“. Plan M, muss man wissen, hat Mitgesellschafter in Österreich. Dort wird die App identyMe bereits vielfach genutzt, um die eigene Identität per Handykamera nachzuweisen und den Antigen-Test zu digitalisieren. Das ist der eine Teil in der Packung von „Freiheit to go“. Dazu kommt noch ein Selbst-Schnelltest des Herstellers Hotgen Biotech.

Die Anwendung: Man muss mit Hilfe des QR-Codes, der der Packung beiliegt, einen Identitätsnachweis erbringen. Vor laufender Kamera wird dann der Test durchgeführt. (Wie bei den üblichen Schnelltests durch einen Nasenabstrich.) Dann wird das Testergebnis fotografiert – der QR-Code wird zuvor auf die kleine Testkassette geklebt und dient dem Nachweis. Das Testergebnis bekomme man dann als PDF aufs Handy geschickt. „Der gesamte Vorgang dauert etwa 15 bis 20 Minuten bis zum Testergebnis“, so Weissner.

Flexibel und schnell Beworben wird das Testkit „Freiheit to Go“ als flexibel, schnell und datenschutzkonform durch verschlüsselte Daten. Aber ist es auch fälschungssicher? Wer ein PDF-Dokument verändere, begehe Urkundenfälschung, argumentiert Holger Weissner.

Mülheimer Apotheke bietet das Produkt an

Das Verfahren sei rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche verfügbar. „Eine preisgünstige und flexible Methode zur Erlangung eines allgemein anerkannten Testnachweises“, betont der Plan M-Geschäftsführer.

Man könne den Test jederzeit zu Hause machen, oder auch erst dann, kurz bevor man in den Club gehen möchte. „Das Produkt wird ja jetzt, ab dem 11. Oktober, sehr wichtig“, betont Holger Weissner, der auch die Kosten für „Freiheit to go“ für sehr günstig hält. Ein Testkit samt Zertifikat koste unter 10 Euro.

Plan M aus Mülheim hofft für „Freiheit to go“ auf eine hohe Nachfrage

Nicht nur Plan M verkauft den „Corona Testnachweis + Selbsttest 2 in 1“, seit dieser Woche gibt es den Artikel auch neu im Online-Shop von Rossmann. Weissner hofft, dass er künftig noch mehr Apotheken für sein Produkt gewinnen kann. 20 sind es bisher bundesweit. Der Mülheimer Apotheker Patrick Marx bietet das Produkt seit Freitag in seinen vier Apotheken an, bewirbt es auch im Schaufenster. „Ich habe es selbst getestet, es funktioniert“, sagt Marx. „Ich bin gespannt, wie die Nachfrage sein wird.“

Auf eine hohe Nachfrage hofft auch der Hersteller, Plan M-Geschäftsführer Holger Weissner. Vor allem auch große Lebensmittelketten und Discounter will er möglichst bald zu seinen Kunden rechnen dürfen.