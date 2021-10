Hallo, jemand zuhause? Freigängerkatze Phybie wohnt in Winkhausen bei Familie Hamm, ist aber so zutraulich, dass sie auch in der Nachbarschaft bekannt ist. Ein paar Mal ist sie schon im Tierheim abgegeben worden. Ihre Besitzer wünschen sich, dass sie die Chance bekommt, zu lernen, selbst nach Hause zurück zu kommen.