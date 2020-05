Foto-Projekt: Wie Mülheimer Jugendliche ihre Stadt sehen

Mülheim Ein Foto-Projekt des Kunstmuseums findet jetzt digital statt. Der Künstler Heiko Tiemann leitet Jugendliche beim Fotografieren ihrer Stadt an.

Die Angebote der Kunstvermittlung im Museum Temporär - Malschule, Führungen, StadtKunstTouren, Ferienprogramme - können derzeit nicht mehr in gewohnter Form stattfinden. Einige von ihnen konnten aber ins Digitale „verlegt“ werden. Neben digitalen Tutorials für die Museums-AGs sowie die Malschulkurse, kann nun auch das Foto-Projekt „Bilder meiner Stadt“ virtuell stattfinden.

Düsseldorfer Künstler leitet das Projekt

Was ursprünglich für die Osterferien als Workshop geplant war, soll nun in einem Online-Forum veranstaltet werden. Auf der Seite https://museumsprojekte.muelheim-ruhr.de/ können sich alle, die sich unter https://freizeit.muelheim-ruhr.de/angebote/kulturrucksack_bilder_meiner_stadt_virtuell_-_fotoworkshop angemeldet haben, mit dem Fotografen Heiko Tiemann treffen. Der Düsseldorfer Künstler hat schon zahlreiche Foto-Projekte mit Jugendlichen gemacht. Seine Fotos wurden 2017 in der Ausstellung „Die im Dunkeln“ im Kunstmuseum Mülheim gezeigt.



Fotografiebegeisterte Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren sind nun eingeladen, Fotos in Mülheim zu machen. „Zeig’ uns dein Mülheim an der Ruhr - in Zeiten von Corona!“ lautet der Aufruf. Was macht die Stadt besonders? Was ist jetzt anders als sonst? Der individuelle Blick ist gefragt. Ein digitales, fotografisches Tagebuch soll entstehen. Heiko Tiemann berät individuell und gibt praktische Tipps. Das Projekt läuft vom 11. Mai bis 11. Juni 2020. Entgegen der Ankündigung im Projektflyer ist ein Einstieg auch nach dem 10. Mai noch möglich.

Ausstellung der Bilder im Juli im Museum

Das Besondere an dem Projekt: Von Beginn an wird eine Ausstellung geplant. Eine Auswahl der im Projekt entstandenen Werke wird im Kunstmuseum Temporär auf der Schloßstraße in der Ausstellung „Bilder meiner Stadt“ ab dem 16. Juli 2020 gezeigt werden.