Foto, das Mülheimer Nobelpreisträger zeigt, wurde gewürdigt

Das Foto des Nobelpreisträgers Prof. Ben List, gefeiert von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Max-Planck-Institut in Mülheim, belegte Platz 2 beim Journalistenpreis des NRW-Landtags.

Mülheim. Ein Foto des Mülheimer Nobelpreisträgers nach der Bekanntgabe der Auszeichnung kam bei einem Wettbewerb auf Platz 2. Wie die Jury das Foto sieht.

Die Preisträger des Journalistenpreises des NRW-Landtags stehen fest. Den 2. Platz belegte der Fotograf Sascha Schürmann mit einem Motiv aus Mülheim: Nobelpreisträger Prof. Ben List, gefeiert und umjubelt von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Max-Planck-Institut in Mülheim.

79 Presse-Fotografinnen und Fotografen haben insgesamt 349 Bilder eingereicht. Alle Fotos sind zwischen November 2020 und Oktober 2021 entstanden. Dem Fotografen Sascha Schürmann (Getty Images) gelang mit dem Motiv „Bekanntgabe Nobelpreis“, geschossen am 6. Oktober 2021 in Mülheim, die Platzierung als 2. Sieger bei dem Wettbewerb.

Jury: Preiswürdiges Foto mit Mülheimer Motiv kann etwas erzählen

„Die Perspektive macht das Bild“, lobte die Wettbewerbs-Jury. Das Foto öffne den Blick des Betrachters, die Szenerie sei elegant eingefangen. Die Komposition sei dynamisch und harmonisch. Alle Aufmerksamkeit gelte dem Professor mit den Blumen, und der, das spüre man, wisse, was er seinem Institut zu verdanken habe. Das preiswürdige Foto könne etwas erzählen: Leistungen, auch Spitzenleistungen, seien nie nur die Leistung eines einzelnen. Spitzenforschung mache man nicht allein im stillen Kämmerlein. Sie brauche ein Team.

Auf Platz eins schaffte es ein Motiv der Flutkatastrophe von Benjamin Westhoff: Das Foto zeigt einen Mann, der Schlamm aus dem Kellerfenster seines Hauses in Bad Münstereifel schöpft. Platz drei ging an Bernd Thissen, der den neuen NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst bei seiner Wahl zum CDU-Landesvorsitzenden in Bielefeld fotografierte.

Mit Unterstützung der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West wurden in diesem Jahr insgesamt Preisgelder in Höhe von 19.000 Euro vergeben. Die Ausstellung ist bis zum 12. Januar 2022 in der Bürgerhalle des Landtags zu sehen, außerdem werden die Bilder auf der Internetseite des Landtags gezeigt: www.landtag.nrw.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim