Foto-Ausstellung in Mülheim vermittelt Faszination der Farbe

Farben können faszinieren - das beweisen die 34 großformatigen Fotografien, die derzeit im Rathaus (1. Etage, am Ratssaal) zu sehen sind. Sie stammen von Mitgliedern der Mülheimer FotoWerkstadt, die sich annähernd ein ganzes Jahr lang mit dem Thema Farben beschäftigt haben.

Die Aufnahmen strahlen Optimismus und Lebensfreude aus - gerade in dieser düsteren Jahreszeit. Farbige Gegenstände, die die Fotografen in ihrem Lebensumfeld entdeckt und abgelichtet oder aber speziell für die Bilder inszeniert und arrangiert haben, sind wahre Eyecatcher, ziehen den Betrachter in Bann.

Orte mit besonderen Farbakzenten

Eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Motiven entdeckt man in der Schau mit dem Titel „Farbzination“. Manche Aufnahmen zeigen Orte in der Stadt, an denen eine oder mehrere Farben für einen ganz besonderen Akzent sorgen – auch wenn das dem vorbeieilenden Passanten gar nicht bewusst wird. Etwa ein Bild von Volker Flecht, das bunte Graffiti auf einer gelb gemusterten Wand in einem U-Bahnhof zeigt.

Vera Selhorst hat eine Wand in einer Schießbude, die mit kunterbunten Blumen und Stofftierchen ausstaffiert ist, als Motiv entdeckt und fotografiert. Ernst Buchloh dagegen eine Detail-Ansicht von der Landmarke Tiger & Turtle“ (Duisburg) zur Ausstellung beigesteuert. Das kalte Blau des Treppengerüstes erstrahlt vor schwarzem Himmel.

Kleine Details, die man oft übersieht

Viele der ausgestellten Bilder sind allerdings Makroaufnahmen von kleinen Details, die man im Alltag häufig übersieht: Melanie Juncker beispielsweise hat viele bunte Surfbretter, die an einer Wand lehnen, in den Fokus genommen, Mirko Cacho Fernandez einen Langhornkäfer mit orangefarbenem Körper entdeckt. Gudrun Volker lenkt den Blick auf eine winzige pinkfarbene Blüte im Meer von grünen Blättern. Frank Lersch macht auf die gelben Blütenblätter der Sonnenblume aufmerksam.

Nicht alle Arbeiten können hier erwähnt werden, aber alle haben das gewisse Etwas. Sie können bis 13. Februar besichtigt werden (Mo. bis Fr., 8 bis 18 Uhr). Die Mülheimer FotoWerkstadt gründete sich 2017, sie besteht aus 14 Autodidakten, die mit Begeisterung fotografieren. Diese treffen sich zwei Mal im Monat im „Sommerhof“. Info: https://volkerflecht.wixsite.com/mhfws.