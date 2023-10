Forum Mülheim: Neueröffnung wirbt mit preisgünstiger Mode

Im Forum Mülheim hat soeben das Modegeschäft „Two by Two“ eröffnet. Für das benachbarte Ladenlokal gibt es offenbar auch ernsthafte Interessenten.

Ohne großen Trommelwirbel, aber mit großzügigen Rabatten hat im Forum Mülheim eine neue Boutique eröffnet: „Two by Two“. Seit dieser Woche wird dort Damenmode verkauft. Das Geschäft im Erdgeschoss startet mit leeren Schaufenstern, an denen weiße Zettel kleben: „20 % auf alles“. Auch Personal wird noch gesucht - Vollzeit, Teilzeit, flexible Aushilfen.

Die bislang wenig bekannte Marke mit Sitz im niedersächsischen Gifhorn zählt sich selber - laut eigener Facebook-Seite - „zu den kleinen, aber sehr innovativen Modeunternehmen Deutschlands“. Sie wirbt mit monatlich wechselnden, erschwinglichen Kollektionen. Der Schwerpunkt liege auf „Young Fashion“: „Wir möchten jungen, modebewussten Frauen die Möglichkeit bieten, sich zu vernünftigen Preisen stylisch und aktuell einzukleiden.“

Die aktuelle Auswahl in der neuen Mülheimer Boutique ist tatsächlich eher auf kleine Budgets zugeschnitten. Beispielsweise gibt es Fleecepullover für 24,99 Euro, dicke Steppmäntel für 79,99 Euro, Hosen aus synthetischen Materialien sogar schon für 14,99 Euro.

Die Betreiber des Mülheimer Einkaufszentrums, Multi Germany, zeigen sich erfreut, „Two by Two“ „nach unseren Bemühungen im Forum begrüßen zu dürfen“, wie Marketingmanagerin Eva Scheffs mitteilt. Das moderne Geschäft gliedere sich gut in das Angebot des Centers ein. Das größere Ladenlokal links neben „Two by Two“ steht noch leer. Nach der vorläufigen Dekoration zu urteilen, könnte auch dort ein neues Modegeschäft einziehen, doch die Centerbetreiber möchten dazu noch nichts sagen. Dort heißt es nur: „Es gibt konkrete Verhandlungen, diese sind aber noch nicht spruchreif.“

