Das Mülheimer Forum (li.) aus der Luft gesehen. Im Inneren des Centers vollzieht sich ein großer Umbau. Das Unternehmen TK Maxx kündigt die Wiedereröffnung seiner renovierten Filiale am 6. Oktober an.

Handel Forum Mülheim: Erster Modeshop kündigt Wiedereröffnung an

Mülheim. Im Mülheimer Forum wird Anfang Oktober eine Wiedereröffnung gefeiert. Ein beliebtes Modegeschäft macht sich modernisiert im Erdgeschoss breit.

Im Mülheimer Forum steht in den Herbstferien eine Wiedereröffnung an: Am Donnerstag, 6. Oktober, um 10 Uhr öffnet TK Maxx sein frisch renoviertes Geschäft im Erdgeschoss des Centers. Dies hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt.

Früher erstreckte sich der Store über zwei Etagen, mit einer Rolltreppe im Inneren. Da das Obergeschoss des Forums aber leer gezogen wird, um dort Gesundheitsdienstleister unterzubringen, wandert TK Maxx komplett in das Erdgeschoss. TK Maxx wird im Forum nach der Wiedereröffnung rund 1800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Das sind nach Auskunft von Centermanager Felix Veltel etwa 700 Quadratmeter mehr als aktuell im ersten Obergeschoss.

TK Maxx im Mülheimer Forum wird für Umbau kurzzeitig geschlossen

Um den Umbau im Parterre realisieren zu können, konzentriert sich TK Maxx aktuell auf die obere Etage. Bislang wurde die Renovierung im laufenden Betrieb vollzogen. Ab Freitagabend, 30. September, muss die Filiale dann aber bis zur Wiedereröffnung am 6. Oktober geschlossen werden, heißt es aus dem Forum.

TK Maxx bezeichnet sich als „Off-Price-Unternehmen“, das bekannte Marken und Designerlabels verkauft, neben Mode auch Wohn-Accessoires, laut Eigenwerbung „immer bis zu 60 Prozent günstiger“. In Deutschland hat TK Maxx aktuell 167 Filialen, der Store im Forum ist der einzige in Mülheim. Als nächstes steht im Forum im November die Eröffnung der neuen dm-Filiale an. Der Drogeriemarkt zieht dann zurück auf seine ursprüngliche Fläche gegenüber von H&M, vergrößert sich aber deutlich.

