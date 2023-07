Flüchtlingsheim Mülheim-Raadt: Sprechstunde für Bürger kommt

In der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Mülheim-Raadt leben derzeit rund 600 Geflüchtete.

Mülheim. Nach Beschwerden über die Zentrale Unterbringungseinrichtung in Mülheim-Raadt startet nun eine Bürgersprechstunde. Die Plätze sind begrenzt.

Die Bezirksregierung kündigt an, eine Reihe an Bürgersprechstunden anzubieten. Ausgangspunkt dafür sind die Beschwerden über die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Mülheim-Raadt und die öffentliche Debatte, die rund um die Unterkunft ausgebrochen war.

Die erste Sprechstunde findet am Dienstag, 8. August, um 19.30 Uhr in die Kantine der ZUE an der Parsevalstraße 70 statt. „An dem Treffen wird auch die Betreuungsleistung der Malteser Werke teilnehmen, die unter anderem das ehrenamtliche Engagement von Freiwilligen in der Einrichtung koordiniert“, heißt es in der Ankündigung.

„Um unmittelbar miteinander ins Gespräch zu kommen, ist die Teilnehmerzahl auf 25 Personen beschränkt und eine Anmeldung erforderlich.“ Interessierte werden gebeten, sich per Mail mit Betreff „Bürgersprechstunde am 8. August 2023“ unter Angabe des Namens und der Anschrift an zue-muelheim@brd.nrw.de anmelden. Teilnehmen kann, so die Bezirksregierung, wer eine Bestätigung per Mail erhält.

Weitere Gesprächstermine sind am 26. September, 17. Oktober, 14. November und 12. Dezember dieses Jahres geplant.

