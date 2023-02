„First Dates Hotel“: Virginia aus Mülheim sucht Liebe im TV

Mülheim. Die Vox-Show „First Dates Hotel“ startet in die nächste Staffel. Mit dabei: Virginia aus Mülheim. Welche Einblicke sie vor Sendungsbeginn gibt.

„Einen Partner für dich zu finden, ist wie Lotto spielen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.“ Das zumindest sagt die Mutter von Virginia Mittag, die als Kandidatin in der aktuellen Staffel der Vox-Sendung „First Dates Hotel“ nach der Liebe sucht. Neben ihren Freundinnen sei es vor allem ihre Mutter gewesen, die sie von der Teilnahme an der Datingsendung überzeugt hat. „Alle lagen sie mir in den Ohren, dass es bei mir mit der Männersuche doch so schwierig ist.“

Lesen Sie auch: Temptation Island VIP: Mülheimer Aleks verliebt sich fremd

Dabei, erzählt uns die 34-Jährige im Gespräch vor der Ausstrahlung der ersten Folge, habe sie gar nicht so hohe Ansprüche an den richtigen Mann an ihrer Seite. „Er sollte sich selbst die Schuhe binden können und nicht mehr an Mamas Rockzipfel hängen“, sagt die in Dümpten lebende Vertriebsleiterin. „Nein, mal im Ernst: Mir ist Humor sehr wichtig, der Mann sollte mir auf jeden Fall Konter geben können.“

Mülheimerin erlebt bei „First Dates Hotel“ einige Überraschungen

Unter den wachsamen Augen des Gastgebers und Spitzenkochs Roland Trettl trifft Virginia Mittag in einem Hotel auf andere Singles. Neben den von der Redaktion organisierten Dates können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander in der Hotelanlage ansprechen. Wie genau es für sie ausgeht, darf sie natürlich noch nicht verraten – nur so viel: „Es gab auf jeden Fall die ein oder andere Überraschung für mich.“ Die Aufzeichnung im Sommer liegt zwar schon etwas zurück, der 34-Jährigen ist sie aber offenbar in bester Erinnerung geblieben. „Es war eine richtig spannende Erfahrung! Ich könnte mir vorstellen, auch in weiteren Formaten mitzumachen.“

Im „First Dates Hotel“ will Gastgeber und Spitzenkoch Roland Trettl Singles zusammenbringen. Foto: RTL Deutschland / First Dates Hotel

Schwierig war es für Virginia Mittag hingegen, ihre Teilnahme an der Show zu verheimlichen. „Ich habe allen erzählt, dass ich alleine Urlaub auf Mallorca mache. Da sind einige schon misstrauisch geworden“, sagt die Mülheimerin. „Für die erste Folge lade ich aber zum großen Rudelgucken bei mir ein. Ich bin schon sehr gespannt.“

Die erste Folge „First Dates Hotel“ gibt es am Montag, 6. Februar, um 20.15 Uhr bei Vox zu sehen. Außerdem ist die Folge schon vorab auf der Streaming-Plattform RTL+ abrufbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim