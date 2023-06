Filteranlage in Mülheimer Firma brennt: Mitarbeiter verletzt

Die Mülheimer Feuerwehr hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Einsatz an der Sandstraße.

Mülheim. Nächtlicher Einsatz der Feuerwehr in Eppinghofen: In einer Lagerhalle eines Mülheimer Betriebes hatte eine Staubfilteranlage Feuer gefangen.

Bei einem Brand in der Filteranlage eines Gewerbebetriebes an der Sandstraße ist in der Nacht zu Donnerstag eine Person leicht verletzt worden. Das teilte die Mülheimer Feuerwehr mit.

Um 2.13 Uhr seien die beiden Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie der Löschzug Broich der Freiwilligen Feuerwehr zu dem Betrieb in Eppinghofen gerufen worden. In einer Lagerhalle war „aus unbekannter Ursache“ ein Feuer in einer Staubfilteranlage ausgebrochen. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera konnte der Brandherd „schnell lokalisiert und abgelöscht“ werden, so die Feuerwehr. Das Filtergut sei anschließend aus der Filteranlage entfernt worden.

Einsatz der Mülheimer Feuerwehr dauerte rund anderthalb Stunden

Ein Betriebsangehöriger wurde durch den Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach rund 90 Minuten waren die Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen und die Einsatzstelle konnte dem Eigentümer übergeben werden.

Nachrichten aus Mülheim – Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim