Film-Dreh in Mülheim: Erster lokaler Promi steht vor Kamera

Mülheim. Vor wenigen Tagen ist der Dreh zur Waldhelm-Komödie „Darf ich das so schreiben?“ gestartet. Regisseur und Promi lernten sich unerwartet kennen.

Seit Montag ist Mülheim Schauort eines Film-Drehs: Der Filmemacher Alexander Waldhelm hat mit den Dreharbeiten seiner neuen Komödie „Darf ich das so schreiben?“ begonnen. Für die Teilnahme am Film sind eine Reihe an lokalen Prominenten angekündigt, darunter etwa Kai Magnus Sting, Gerburg Jahnke und Uwe Lyko. Nun stand nur wenige Tage nach Drehbeginn die erste Lokal-Prominenz vor der Kamera: der Bochumer Cartoonist Michael Holtschulte.

Holtschulte ist durch seine Reihe „Tot aber lustig“ bekannt, in der Mülheimer Low-Budget-Produktion spielt er einen Sportjournalisten, der an einer Pressekonferenz teilnimmt. Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Alexander Waldhelm traf ganz unverhofft auf den Bochumer, wie er am Rande der Dreharbeiten verrät: „Ich habe Michael bei einer Info-Veranstaltung zum Thema Depressionserkrankungen kennengelernt, in deren Rahmen mein erster Film ‚Pottkinder‘ gezeigt wurde.“ Die Hauptrolle in diesem Film ist an Depressionen erkrankt.

„Michael und ich kamen damals ins Gespräch und zeigte sich sehr am Medium Film interessiert“, erinnert sich Waldhelm zurück. Für die Teilnahme am neuesten Filmprojekt gab es von Michael Holtschulte eine Zusage, die er offenbar nicht bereut hat. Nach den Dreharbeiten fiel sein Fazit positiv aus. „Es hat wirklich Spaß gemacht“, so der Bochumer. Die langen Wartezeiten und der kurze Text taten für Holtschulte an dieser Stelle offenbar keinen Abbruch. „Da ich ja in zwei Jahren meinen nächsten Film drehen werde, kann Michael sich meines Anrufs sicher sein“, sagt Alexander Waldhelm – offenbar zufrieden mit den Schauspielkünsten des Debütanten.

Am Samstag geht es mit noch mehr Prominenz weiter: „Wir drehen eine große Szene auf dem Platz von Rot-Weiß Mülheim“, so Waldhelm. „Dann werden Fritz Eckenga, Rene Steinberg und Kai Magnus Sting eine gemeinsame Szene spielen.“ Interessierte können um 10.30 Uhr auf den Platz kommen und als zuschauende Statisten für die Dreharbeiten die Ränge füllen.

