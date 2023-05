Mülheim. Feuerwehr am Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim: Ein großer Einsatz hat am Mittwochmorgen einige Anwohner beunruhigt. Zwei Löschzüge waren vor Ort.

Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen gegen 8.10 Uhr zum Rhein-Ruhr-Zentrum an der Stadtgrenze Mülheim/Essen ausgerückt. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Beide Löschzüge der Hauptwache in Broich und der Wache in Heißen rückten aus. Einige Anwohner in der Nähe der B1 machten sich offenbar schon Sorgen, einer schrieb gegen 8.15 Uhr per Mail: „Was hier in Heißen gerade an Feuerwehr vorbei donnert. Es hört gar nicht mehr auf.“

Florian Lappe, Sprecher der Mülheimer Feuerwehr, konnte allerdings schon wenige Minuten später Entwarnung geben. Er sprach von einem „Standardeinsatz“. Die Brandmeldeanlage im Rhein-Ruhr-Zentrum habe ausgelöst, vermutlich aufgrund von handwerklichen Arbeiten (etwa Bohrarbeiten) oder Reinigungsarbeiten. „Wir rücken schon wieder ab.“

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim