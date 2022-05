Blaulicht Feuerwehr musste am Freitag drei Brände in Mülheim löschen

Mülheim. Zwei Brandeinsätze meldet Mülheims Berufsfeuerwehr für diesen Freitag. Es brannte in Heißen, Saarn und Eppinghofen. Hier die Einzelheiten.

Am Freitag kam es zu drei Brandeinsätzen der Feuerwehr im Stadtgebiet.

In Heißen brannte Essen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Durch die Rauchentwicklung in der Brandwohnung musste hier eine Person gerettet werden. Nach der Brandbekämpfung und den Lüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Hier waren zwei Löschzüge, zwei Fahrzeuge des Führungsdienstes sowie je ein Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug im Einsatz. Der Bewohner wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Küchenbrand in Saarn: Feuerwehr rettete eine Person und zwei Katzen

In Saarn ist es zeitgleich zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Hier wurden eine Person und zwei Katzen gerettet. Nach den Löscharbeiten Übergab die Feuerwehr die unbewohnbare Wohnung der Kriminalpolizei zur Brandursachenermittlung. Im Einsatz waren hier mehrere Fahrzeuge der Hauptfeuerwache sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt. Der Rettungsdienst transportierte auch hier den Bewohner der betroffenen Wohnung. Die Freiwillige Feuerwehr stellte den Grundschutz für die Zeit der Einsätze.

Gegen 14.10 Uhr beschäftigte ein weitere Zimmerbrand, diesmal in einem Mehrfamilienhaus an der Gartenstraße, die Wehr. Bei dem Einsatz in Eppinghofen führte vermutlich ein technischer Defekt im Küchenbereich zu einem Brand, dessen Rauchentwicklung schnell durch aufmerksame Anwohner erkannt wurde.

Gartenstraße musste zweitweise gesperrt werden

Durch die Leitstelle wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsendet. Durch die Feuerwehr wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Nach den Löschmaßnahmen wurden noch Lüftungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter durchgeführt. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Gartenstraße für circa eine Stunde gesperrt werden.

