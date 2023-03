Feuerwehr muss in Mülheim Zimmerbrand löschen

Zu einem Einsatz an der Engelbertusstraße wurde die Mülheimer Feuerwehr am Montagabend gerufen.

Mülheim. Feueralarm an der Engelbertusstraße am Rande der Mülheimer Innenstadt: Die Feuerwehr musste zu einem Zimmerbrand ausrücken.

Zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus an der Engelbertusstraße wurde die Mülheimer Feuerwehr am späten Montagnachmittag gegen 18 Uhr gerufen. Der junge Bewohner blieb unverletzt.

In einem Mülleimer, der in der Küche der Wohnung an der Engelbertusstraße stand, war nach Angaben der Feuerwehr am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Neben den Brandbekämpfern wurde auch der Rettungsdienst alarmiert.

Bewohner in Mülheim hatte bereits selbst versucht, das Feuer zu löschen

Die Löschversuche, die der Bewohner – dem Einsatzleiter zufolge ein junger Erwachsener – sofort nach Ausbruch des Brandes unternommen hatte, waren ohne Erfolg geblieben. Um den brennenden Mülleimer zu löschen, schickte die Feuerwehr einen Trupp unter Atemschutz mit Kleinlöschgerät in die Küche. Danach war das Feuer nach Aussage des Einsatzleiters rasch besiegt.

Der Bewohner der Wohnung wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht und gilt als unverletzt. Er konnte in seine Wohnung zurückkehren, die nach den Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr wieder bewohnbar ist.

