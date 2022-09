Feuerwehr Mülheim löscht Containerbrand an der Aktienstraße

Mülheim. Am Donnerstag hat Unrat in einem großen Behälter gebrannt. Der Rauch breitete sich bereits auf umstehende Gebäude aus, als die Feuerwehr eintraf.

Die Feuerwehr Mülheim hat am Donnerstagnachmittag einen Containerbrand an der Aktienstraße gelöscht. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr wurden gegen 16.10 Uhr zum Einsatzort gerufen. Vor Ort fanden die Mülheimer Einsatzkräfte einen 30 Kubikmeter großen Abrollbehälter für Baumischabfälle vor, in dem Sperrmüll und Unrat bereits in Vollbrand standen. Zwei Wohngebäude in unmittelbarer Nähe des Containers waren bereits der Wärmestrahlung sowie dem Brandrauch ausgesetzt.

Umgehend wurde eine Riegelstellung aufgebaut, um die Wohngebäude vor einer Brandausbreitung zu schützen. Durch weitere nachalarmierte Einsatzkräfte wurde im Einsatzverlauf die Brandbekämpfung am Container eingeleitet und die Wohnungen der angrenzenden Wohngebäude kontrolliert. Hier hatten bereits mehrere Rauchwarnmelder ausgelöst.

Aktienstraße in beide Richtungen gesperrt

Im Zuge der Kontrolle mussten zahlreiche Wohnungstüren gewaltsam geöffnet werden. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Feuerwehr setzte insgesamt drei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und zur Kontrolle der Wohnhäuser ein. Des Weiteren wurden für die Brandbekämpfung und die Riegelstellung insgesamt drei Strahlrohre sowie tragbare Leitern benötigt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten und der Entleerung des Containers wurden die Gebäude belüftet und die Fassade mittels Wärmebildkamera auf erhöhte Temperaturen kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Für die Einsatzdauer von circa 75 Minuten musste die Aktienstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

