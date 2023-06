Feuerwehr Mülheim löscht brennende Gasflasche auf Balkon

Eine brennende Gasflasche hat am Sonntagabend für einen Einsatz der Feuerwehr in Mülheim gesorgt. (Symbolfoto)

Mülheim. Die Feuerwehr Mülheim hat am Sonntagabend eine brennende Gasflasche auf einem Balkon gelöscht. Die Flasche gehörte zu einem Heizstrahler.

Eine brennende Gasflasche auf einem Balkon hat am Sonntagabend für einen Einsatz der Feuerwehr Mülheim in der Straße Brandsheide in Mülheim-Broich gesorgt. Umgehend wurden um 23.20 Uhr Einsatzkräfte von beiden Feuerwachen aus Broich und Heißen zur Einsatzstelle alarmiert.

Anwohner hatten Haus schon verlassen

Auf dem rückwärtigen Balkon eines Einfamilienhauses befand sich ein mit Propangas betriebener Heizstrahler, dessen Gasflasche Feuer gefangen hatte. Mittels Steckleiter verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zu dem Balkon und löschten die Flammen. Anschließend wurde die Gasflasche ins Freie gebracht.

Die Bewohner des Hauses hatten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Am Gebäude ist kein nennenswerter Sachschaden entstanden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, die genaue Brandursache steht nicht fest. Nach circa 40 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. (red)

