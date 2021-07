Dauerregen: Stadt Mülheim sperrt Leinpfad

Die Ruhr führt bei Mülheim am Donnerstag, 12. März 2020 Hochwasser. Hier am Leinpfad bei der Hahnenfähre. Foto: Jörg Schimmel / Funke Foto Services

Mülheim. Der Dauerregen lässt die Ruhr in Mülheim über die Ufer treten. Die Stadt hat den Leinpfad gesperrt, die Feuerwehr ist in Alarmbereitschaft.

Die Feuerwehr Mülheim hat am Mittwochvormittag den Leinpfad gesperrt, weil die Ruhr in Folge des Dauerregens über die Ufer tritt. Zudem schickt die Feuerwehr Erkundungsfahrzeuge durchs Stadtgebiet, um an neuralgischen Punkten zu kontrollieren, ob es zu Überflutungen kommt – dazu zählen etwa der Rumbach, die U-Bahnhöfe und Regenrückhaltebecken wie das am Uranusbogen in Speldorf.

Die Feuerwehr hat aufgrund der Unwetterwarnung, die der Deutsche Wetterdienst für die Region herausgegeben hat, einen Führungsstab gebildet, um schnell reagieren zu können. Seit Stunden regnet es in Mülheim ununterbrochen, ein Ende des Niederschlags ist nicht in Sicht. Das ruft die Hilfskräfte auf den Plan.

Zusätzliche Einsatzkräfte stehen in Mülheim auf Abruf

„Wir sind voll in den Vorbereitungen und haben Mitarbeiter auf Abruf stehen“, berichtet Thorsten Drewes, Pressesprecher der Mülheimer Feuerwehr, am Mittwochmorgen. Neben eventuellen Einsätzen auf Mülheimer Stadtgebiet muss jederzeit damit gerechnet werden, dass Mülheimer Einsatzkräfte auch überörtlich in stark betroffene Städte oder Kreise angefordert werden.

Insgesamt 40 Personen sind zusätzlich über die Freiwillige Feuerwehr angefordert worden – 20 davon sollen im Notfall unterstützen, wenn in Folge des Dauerregens Einsätze nötig werden, die anderen 20 sollen für den Grundschutz, also Brände oder Unfälle, bereit stehen. „Wir können die Kollegen auf Zuruf einsetzen“, so Drewes. Zudem könne der Führungsstab der Feuerwehr auf die Unterstützung von anderen Organisationenn wie THW und DRK zurückgreifen, falls das notwendig wird.

Bis zum Morgen ist Mülheim trotz Dauerregen glimpflich davon gekommen

„Wir decken die MEO-Bereitschaft ab, würden mit Einsatzkräften aus den Nachbarstädten Essen oder Oberhausen auch zu Schadensorten in anderen Städten fahren, wenn unsere Hilfe benötigt wird“, erläutert der Pressesprecher der Feuerwehr.

Drewes ordnet die Entwicklung des Wetters ein: „Wir scheinen am Morgen noch am Rande des Starkregen-Gebietes gelegen zu haben, Städte wie Hagen hat es da stärker betroffen“. Gleichwohl behalte man für Mülheim kontinuierlich die Wetterkarte im Blick, um sofort reagieren zu können.

