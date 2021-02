Feuerwehr Mülheim befreit Reh: Tier steckte im Zaun fest

Mülheim. Gleich zwei Tieren konnte die Mülheimer Feuerwehr helfen: Ein Reh steckte in einem Zaun fest, einem Reiher war der Fuß eingefroren.

Die Feuerwehr hat in Mülheim ein Reh aus einem Eisentor an der Mintarder Straße befreit. Das Tier steckte zwischen den Gitterstäben fest. Mit einem Spreizer drückten die Einsatzkräfte die Gitterstäbe auseinander und wickelten das Reh in Decken. Es hatte sich leicht am Ohr verletzt, teilt die Feuerwehr Mülheim mit.

Sowohl Tier als auch Mensch hätten den „gegenseitigen Wärmeaustausch im Tierrettungsfahrzeug“ genossen. Ein Foto zeigt, wie sich das Tier sich in dem Transporter der Feuerwehr ausruht. Nach Absprache mit einem Jagdpächter sei das Tier wieder freigelassen worden.

Auch diesem Fischreiher konnte die Feuerwehr Mülheim helfen. Foto: Feuerwehr Mülheim

Das war aber nicht das einzige Tier, das die Feuerwehr rettete: In einem Garten war der Fuß eines Fischreihers mit Eis überzogen. Ein Feuerwehrmann half, indem der Vogel in den warmen Handschuhen seine Füße aufwärmte. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den Reiher in eine Tierklinik.

Für die Mülheimer Feuerwehr war es eine ereignisreiche Woche. In der Nacht zum Montag waren die Einsatzkräfte bei einem Großbrand am „Hafencenter“ im Einsatz. Lesen Sie hier, wie ein Feuerwehrmann den Einsatz bei minus fünf Grad erlebt hat.

