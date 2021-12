Feuerwehr löscht brennenden Wagen in Mülheimer Tiefgarage

Großer Feuerwehreinsatz an der Lerchenstraße in Mülheim: Dort brannte an Heiligabend ein Auto in einer Tiefgarage.

Mülheim. In einer Tiefgarage in Mülheim stand Heiligabend ein Pkw in Flammen. Ein Mann kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

An Heiligabend um 11.12 Uhr wurde die Mülheimer Feuerwehr zur Lerchenstraße in Dümpten gerufen. Dort brannte es in einer Tiefgarage. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren, quoll ihnen schon starker Rauch entgegen.

Wie die Feuerwehr meldet, stand ein Pkw in Flammen. Der Brand konnte mit Wasser und Schaum gelöscht werden, anschließend waren aber noch umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich, und die Tiefgarage musste gründlich entlüftet werden.

Mülheimer Feuerwehr war mit zwei Löschzügen und Sonderfahrzeugen im Einsatz

Ein Mann wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung zunächst vom Rettungsdienst betreut und dann vorsorglich in ein Mülheimer Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr Mülheim war mit zwei Löschzügen, mehreren Sonderfahrzeugen und Rettungsdienstfahrzeugen im Einsatz. Unterstützt wurde sie durch den Löschzug Heißen der Freiwilligen Feuerwehr.

