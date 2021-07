Feuerwehr löscht Brand im Kinderzimmer

In einem Kinderzimmer in einem Haus in Speldorf ist in der Nacht zu Freitag, 23. Juli, ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 3.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in der Straße Schellhockerbruch in Speldorf gerufen. Die Bewohner des Hauses waren durch den Warnton des Heimrauchmelders geweckt worden und hatten das Gebäude umgehend verlassen. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, war bereits eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss erkennbar.

Familie wurde vom Rauchmelder geweckt und blieb unverletzt

Ursache für die Rauchentwicklung war ein Brand im Kinderzimmer des Hauses. Durch einen Trupp der Feuerwehr konnte das Feuer schnell lokalisiert und gelöscht werden. Die betroffene Familie blieb unverletzt und wurde für die Dauer der Einsatzmaßnahmen durch Kräfte des Rettungsdienstes betreut. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde das Gebäude belüftet. Das Kinderzimmer sei durch das Feuer nicht nutzbar, weitere Schänden seien nicht entstanden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schlimmeres sei bei diesem Brand durch die installierten Rauchmelder verhindert worden, betont die Polizei. Die betroffene Familie konnte das Haus schnell verlassen, noch bevor sich der giftige Brandrauch weiter im Gebäude ausbreiten konnte.

