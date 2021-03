Feuerwehr-Einsatz in Broich: Nachbar verhindert Schlimmeres

Einsatz in Broich: Ein aufmerksamer Bürger hat die Feuerwehr alarmiert, weil ein Rauchmelder piepte – und so seinem Nachbarn womöglich das Leben gerettet.

Abendlicher Feuerwehreinsatz in Mülheim am Donnerstag: Weil er in der Nachbarwohnung den Alarm eines Rauchwarnmelders hörte, hat ein Mann in Broich um kurz nach 19.30 Uhr über 112 die Feuerwehr alarmiert – und so seinem Nachbarn womöglich das Leben gerettet.

Wie die Feuerwehr berichtet, mussten die Einsatzkräfte vor Ort in dem Mehrfamilienhaus die Wohnungstür aufbrechen. Die Wohnung sei bereits stark verraucht gewesen. Man habe dort den Bewohner in hilfloser Lage vorgefunden und ins Freie gerettet. Er sei nach der Erstversorgung ins Marienhospital gebracht worden.

Ursache für die Verrauchung sei angebranntes Essen auf dem Küchenherd gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Die Wohnung habe quergelüftet werden können; weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Die Feuerwehr lobte den Nachbarn: Er habe durch sein aufmerksames Handeln Schlimmeres verhindert. (red)