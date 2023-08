Feuer in Mülheimer Vereinsheim: Zwei Verletze bei Einsatz

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Mittwochabend zu einem Brand in einem Vereinsheim in Mülheim an der Ruhr aus. (Symbolbild).

Mülheim. Ein Brand ist am Mittwochabend in einem Vereinsheim in Mülheim an der Ruhr ausgebrochen. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzten sich leicht.

In einem Vereinsheim an der Hansbergstraße in Mülheim an der Ruhr ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Das Feuer entfachte sich gegen 22 Uhr in der Elektroverteilung des Vereinshauses, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Da das Gebäude mit viel Holz gebaut ist, konnte sich das Feuer schnell ausbreiten. Auch eine starke Rauchentwicklung war erkennbar.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst wurden daraufhin entsendet. Unter Atemschutz bekämpfte ein Trupp des ersten eintreffenden Löschzugs den Brand. Die Feuerwehr verhinderte durch das schnelle Eingreifen, dass sich das Feuer ausbreitete.

Brand in Vereinsheim in Mülheim an der Ruhr – zwei Personen leicht verletzt

Im weiteren Verlauf mussten mehrere Holzverkleidungen entfernt werden, damit Glutnester abgelöscht werden konnten. Durch den hinzugezogenen Energieversorger wurde das betroffene Gebäude vom Stromnetz genommen.

Zwei Personen wurden bei dem Versuch, den Brand zu löschen leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst konnten sie medizinisch versorgt werden. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. (dpa/ots)

