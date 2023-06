Feuer in Mülheimer Gaststätte: Ein Mitarbeiter wird verletzt

Die Mülheimer Feuerwehr hatte am späten Mittwochabend einen Einsatz an der Velauer Straße.

Mülheim. Am späten Mittwochabend ist in einem Lokal in Mülheim-Heißen ein Brand ausgebrochen. Die Velauer Straße war für anderthalb Stunden voll gesperrt.

In der Küche einer Gaststätte an der Velauer Straße in Mülheim-Heißen hat es am späten Mittwochabend gebrannt. Ein Mitarbeiter wurde verletzt.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war „bereits eine starke Rauchentwicklung erkennbar“, heißt es in einer Mitteilung der Mülheimer Berufsfeuerwehr, die mit zwei Löschzüge vor Ort war. In dem Gebäude befanden sich keine Personen mehr. Ein Trupp unter Atemschutz habe das Feuer mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht. Die Polizei übernahm die Absicherung der Einsatzstelle.

Mittels Wärmebildkamera suchte Mülheimer Feuerwehr nach versteckten Brandnestern

Per Hochleistungslüfter beförderten die Feuerwehrleute den Rauch aus dem Fenster der Küche. Nach der Rückmeldung „Feuer aus!“ habe man das Haus mittels Wärmebildkamera noch auf versteckte Brandnester kontrolliert.

Ein Mitarbeiter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt; Rettungsdienst und Notarzt kümmerten sich um ihn. Ein Krankenhausaufenthalt war zum Glück nicht nötig. Nach Freimessung des Gebäudes mittels Gaswarngerät übergab die Feuerwehr der Polizei die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache. Die Velauer Straße war für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.

