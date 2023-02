Feuer in Mülheimer Bäckerei: Glutnester erschweren Einsatz

Auf der Schloßstraße in Mülheim musste die Feuerwehr am Sonntagvormittag einen Brand bekämpfen.

Mülheim. Ein Brand in einer Bäckereifiliale beunruhigte Anwohner der Schloßstraße in Mülheim am Sonntagmorgen. Feuerwehr kämpfte sich durch dichten Rauch.

In einer Filiale einer Bäckereikette an der Schloßstraße in Mülheim hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Vor allem Glutnester in den Zwischendecken hätten den Einsatz erschwert, hieß es von der Feuerwehr.

Den Einsatzkräften war Rauch im Ladenlokal gemeldet worden und zwei Löschzüge waren in die Fußgängerzone geeilt. Sie konnten sich rasch Zugang zum Objekt verschaffen, teilte der Einsatzleiter mit, „aber wegen der starken Rauchentwicklung konnten wir den Brandherd nicht sofort lokalisieren“. Es sei nicht einfach gewesen, die Räume vom dichten Qualm zu befreien. Ein Hochleistungslüfter behob das Problem schließlich. So wurde der Auslöser des Brandes entdeckt und gelöscht.

Angrenzendes Mehrfamilienhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen

„Es war kein riesiges Feuer“, so der Einsatzleiter, „doch es gab Glutnester an verschiedenen Stellen.“ Weitere Feuerwehrleute kam zum Einsatz. Sie kontrollierten unter anderem die Tiefgarage, den Hinterhof, die Treppenaufgänge. Das angrenzende Mehrfamilienhaus sei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es. Bei dem Brand seien auch keine Menschen verletzt worden.

Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Kräfte der Feuerwehr beendet. Die Kollegen von der Polizei sind nun dabei, die Brandursache zu ermitteln.

