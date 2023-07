Feuer bei der Mülheimer MEG - 40 Tonnen Müll gelöscht

Feuerwehreinsatz bei der Mülheimer MEG an der Pilgerstraße: Nach dem Löschen wurde der verbrannte Müll per Radlader aus der Halle geholt. Dabei mussten noch einzelne Glutnester gelöscht werden.

Mülheim. Großbrand in einer Halle der Mülheimer MEG: Die Feuerwehr musste am Sonntagmorgen rund 40 Tonnen Müll löschen. Verletzt wurde niemand.

Im Werthoffstoff der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) an der Pilgerstraße hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Wie die Feuerwehr meldet, löste dort um 7.55 Uhr die Brandmeldeanlage aus. Sofort rückte der Löschzug der Hauptwache in Broich aus. Vor Ort sahen die Einsatzkräfte bereits Rauchentwicklung und wenig später auch Flammen innerhalb einer der Hallen.

Mit Hilfe eines Tanklöschfahrzeugs wurden etwa 40 Tonnen Müll abgelöscht beziehungsweise mit Wasser benetzt, so dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Nachdem das Gebäude durch die vorhandene Rauchableitung entraucht werden konnte, wurde der verbrannte Abfall mit einem Radlader der MEG aus der Halle entfernt. Dabei musste die Feuerwehr noch einzelne Glutnester löschen.

Brand bei der Mülheimer MEG - keine Verletzten

Menschen kamen bei dem Großbrand nach Angaben der Feuerwehr nicht zu Schaden. Insgesamt dauerte der Einsatz circa zwei Stunden. Währenddessen wurde der Grundschutz durch die Freiwillige Feuerwehr Broich gesichert. Wie es zu dem Brand kam, ist noch ungeklärt. Der zuständige Einsatzleiter sagte am Sonntagmittag auf Anfrage: „Da sich das Feuer vermutlich innerhalb des Müllberges entwickelt hat, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das wäre aber reine Spekulation.“

