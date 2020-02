Festival startet am 16. Mai

Das Theater- und Konzertbüro der Stadt Mülheim beginnt jetzt mit der Organisation des Festivalablaufes. Es startet am 16. Mai, am 6. Juni wird der Sieger bekannt gegeben.

Die Stücke gibt es bereits seit 1976. Ein umfangreiches Rahmenprogramm wird auch diesmal geboten – Projekte mit Studierenden, Kooperationen mit Unis, Stücke-Werkstätten, Kooperationen mit Schulen, Blogger, Übersetzerwerkstätten, usw.

Spielstätten sind die Stadthalle, das Theater an der Ruhr, der Ringlokschuppen. Der Kartenvorverkauf startet voraussichtlich am 20. März, der Vorverkauf für die Kinderstücke am 9. März. Info: www.stuecke.de