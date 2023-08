Freizeit & Kultur Festival am Mülheimer Ringlokschuppen: Was Gäste erwartet

Mülheim. Entdeckungen aus Comedy, Tanz, Video, Theater präsentiert der Mülheimer Ringlokschuppen zum fünften Mal beim HundertPro-Festival: Wer ist dabei?

Die Sommerpause ist vorbei, im Ringlokschuppen startet am Samstag, 9. September, die neue Spielzeit. Das HundertPro-Festival eröffnet die Saison, es findet bereits zum fünften Mal statt und präsentiert auf drei Bühnen 13 künstlerische Produktionen. „Ihr habt die Möglichkeit, in kurzen Slots Tanz, Theater, Performances, Comedy, Spoken Word und Videos anzugucken und zu genießen“, lockt das Veranstaltungsteam das Publikum. Los geht es um 18 Uhr.

Das Konzept ist dasselbe wie in den Vorjahren: Aufstrebende Theaterleute, Tänzerinnen und Tänzer, Comedians oder Wortkünstler mit unterschiedlichstem kulturellen Hintergrund zeigen interessante Arbeiten. Diesmal sind nicht alle Darsteller jung und am Anfang ihrer Karriere, auch bereits etablierte und gefeierte Künstlerinnen und Künstler sind dabei. Da auf drei Bühnen gleichzeitig gespielt wird, müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden, was sie sehen möchten. Da fällt die Auswahl schwer.

In Mülheim zu Gast: Japaner zeigt skurrile Tanzperformance

Wer kommt zum HundertPro-Festival 2023? Der japanische Choreograph und Tänzer Kenji Shinohe aus Düsseldorf präsentiert mit drei anderen Tänzern seine humorvolle wie skurrile Tanzperformance „Orgarythm“ und fragt, wo wir als Menschen womöglich landen könnten. „Lachen verboten“ heißt dagegen die Comedy-Show von Göktug Engel (derzeit Theaterpädagoge am Thalia Theater, Hamburg), sie kreist um die These, dass das, was uns zum Lachen bringt, mit Machtverhältnissen zu tun hat. Außerdem ist die Tänzerin und Choreographin Josephine Findeisen mit „Working Class Dance Group“ aus Berlin zu Gast. Josephine Findeisen (*1990, Dresden) studierte Tanz, Kontext, Choreographie am HZT Berlin. Ihre choreographische Praxis untersucht sozio-ökonomische Realitäten und deren Einfluss auf bewegte Körper.

„Furia“ heißt das Physical-Theater-Stück, dass Choreographin Milena Cestao Kolbowski auf die Bühne bringt. Es geht um die Wut und alle Fragen, die es dazu gibt. Ihr Fokus liegt darauf, mit Humor und Entfremdung Tabus zu behandeln. Die drei Dichterinnen Lütfiye Güzel, Miedya Mahmood und Gözde Teper beschäftigen sich im Spoken-Word-Format mit dem Thema „Bundesrepublik ohne Rassismus - Bundesrepublik mit Courage“. „Nobody died today“ ist ein Theaterstück der ukrainischen Gruppe Teatr Nafta, in der verschiedenste ukrainische Künstler mitwirken. Mit „Whirlpool“, einer Comedy-Performance kommt der iranische Performance-Künstler Shahab Anousha nach Mülheim, er überrascht, so die Veranstalter, „die Sinne und den Sinnzusammenhang“.

Der Wut spürt Milena Cestao Kolbowski in „Furia“ nach. Es handelt sich um eine Physical-Theatre-Performance. Foto: Daniel Bausch

Vier Kunst-Videos sind in Mülheim zu sehen

Eine Performance, „die sich gegen jegliche Erklärung der Konzeption von Träumen wendet“, ist „Lucid Dream“ von Shel Yan. Die Künstlerin aus Berlin hat „Bühnenbild und Szenischer Raum“ studiert und auch schon für den Film gearbeitet. „Next II (Mali/Island)“ von Choreographin und Performerin Janne Gregor (Berlin) ist ein Video: Zwei Tanzkünstlerinnen in der Diaspora, Charmene Pang und Kettly, treten durch performative Videobriefe in einen Dialog. Ein weiteres Video ist „ForeignBody/Bodies Digital“ von der Choreographin Howool Baek und dem Klangkünstler Matthias Erian, sie setzen sich darin mit der Fremdheit in unserer Gesellschaft auseinander.

Ebenfalls ein Video: „We are here to stay“ von der Performerin Ana Valeria Gonzalez. Der Film gibt Einblick in die Lebensrealitäten von Frauen* und nicht-binären Menschen – auf der Suche nach neuen Wegen. „xtopia“ von „die wolke Art Group“ nutzt „Sensorschnittstellen, um die elektronische Interaktion zwischen Bewegung und Klang zu ermöglichen, indem sie Attribute der Bewegung in Echtzeit misst“. Die Gruppe ist für den Einsatz von Technologie in der Kunst bekannt. „The Britney Spears Suicide Cult“ von teen-ge. god präsentiert „ein Ritual als Satire auf die Obsessionen mit Stars und Göttern, ein Pop-Kult um Britney Spears, der nahtlos in ein ,religiöses’ Clubbing- Erlebnis münden wird“.

Der Eintritt beträgt 16 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr (erm. 8 Euro, zzg. Gebühr). Die Abendkasse öffnet um 17 Uhr, Tickets können unter Tel. 993160 vorbestellt werden.

