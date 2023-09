Fehlalarm-Serie in Mülheim: Feuerwehr rückt immer wieder aus

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Mülheim (Archivbild): Am Dienstag, 12. September, wurden sieben Brandeinsätze gemeldet. In sechs Fällen konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Mülheim. Sieben Mal gab es am Dienstag Feueralarm in Mülheim. Nur in einem Fall war es ernst: Essen brannte auf dem Herd. Niemand öffnete die Wohnungstür.

Insgesamt sieben Mal rückte die Feuerwehr Mülheim am Dienstag, 12. September, zu gemeldeten Brandeinsätzen aus. Fünf Brandmeldeanlagen hatten ausgelöst sowie ein Rauchwarnmelder. In allen Fällen konnte vor Ort jedoch kein Grund für die Auslösung vorgefunden und daher schnell Entwarnung gegeben werden, teilt die Feuerwehr mit.

Ernst wurde es dagegen bei einem gemeldeten Zimmerbrand an der Kaiserstraße in der Mülheimer Innenstadt. Schon im Hausflur roch es nach Brandrauch. Da niemand die Tür öffnete und unklar war, ob sich noch jemand in den Räumen befand, verschafften sich Feuerwehrleute gewaltsam Zutritt in die betroffene Wohnung.

Stark angebranntes Essen in einem Mülheimer Wohnhaus

Dort stand sehr stark angebranntes Essen auf dem Herd. Zum Zeitpunkt des Einsatzes war die Wohnung aber leer. Das Gebäude wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Feuerwehr war an der Kaiserstraße für etwa eine halbe Stunde im Einsatz, unter anderem mit zwei Löschzügen, Rettungswagen und Notarztfahrzeug. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Blaulicht in Mülheim - lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim